CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanlığı tek liste ile kongreye gitti. Kongrede İnşaat Mühendisi Tolga Akbay CHP İlçe Başkanı seçildi. Bir ay önce mevcut CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün istifasının ardından gerçekleştirilen kongreye Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve delegeler katıldı.

Tek liste ile kongreye giden Tolga Akbay, kürsüde yaptığı konuşmasında bir ay içinde yaşanan süreci değerlendirerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. CHP için en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Akbay, "Görev yaptığımız süre içinde ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım Marmaris için, Cumhuriyet Halk Partisi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu parti çalışmalarımızı takip eden, çalışmalarımıza katkı koyan üyelerimiz yakından bileceklerdir. Ancak son dönemde, istifa dilekçemizde gerekçelerini detaylı olarak belirttiğimiz gibi, geçmiş dönem ilçe başkanıyla fikir ayrılıkları yaşadık. Partimizin temel felsefelerinin yok sayıldığı, bir yönetim anlayışı ile karşı karşıya kalmıştık. Bu konularda gerekli uyarıları yapmamıza rağmen, asgari müştereklerde birleşemedik. Yönetim kurulu üyesi dokuz asıl, beş yedek toplam 14 kişi istifa etmek zorunda kaldık.

Bu kararı vermek kolay olmadı. Delegelerimizin bize verdiği bu onurlu görevi, yasal süremizin sonuna kadar en iyi ve en doğru şekilde tamamlamak için bu göreve talip olmuştuk. Sonuç olarak, ilçe başkanı tarafından yapılan uygulamalara rağmen, görevde kalmamamızın, partimize daha fazla zarar verdiği fikrinde mutabık kalarak, istifa etmek zorunda kaldık" dedi.

Partimizin kapıları herkese açık olacak

Konuşmasında CHP Marmaris İlçe Teşkilatı'nın kapılarının sürekli açık kalacağını belirten Akbay, "Partinin kapılarını "ben istediğim zaman açık, ben istemediğim zaman kapalı" olmaktan kurtarıp, her kim olursa olsun, tüm üyelerimiz için açık hale getireceğiz. İlçe örgütümüzü, kişilerin kişisel siyasi reklamların yapıldığı bir yapı olmaktan kurtarıp, yerel siyasi problemlere çözüm üreten bir yapı haline getireceğiz. Partimizi, üyelerimizin samimi bir şekilde bir araya gelebileceği, sohbet edebileceği, sıkıntılarını ve mutluluklarını paylaşabileceği bir çatı haline getireceğiz" dedi.

Konuşmalar ardından tek liste liste ile gidilen seçimlerde Tolga Akbay, CHP Marmaris İlçe Başkanı oldu.

Tolga Akbay başkanlığındaki yönetim Ali Özge Kol, Yaşar Ceylan, Aras Atamert, Zeki Danışman, Halil Gökovalı, Duran İlgün, Ece Kansu, Arzu Kayaoğulları, Akkadın Sağlamol, Muharrem Hakan Uğur, Necmettin Yankol, Cansel Yavuz, Gülnur Yıldırım ve İsmet Yıldız'dan oluştu. - MUĞLA