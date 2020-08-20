CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM üyesi Eren Erdem'i Doğu ve Güneydoğu'da çalışma yapmak üzere görevlendirildi.

37. Olağan Kurultay sonrası çalışmalara hız veren Cumhuriyet Halk Partisi, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde özel bir çalışma yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, CHP lideri bölgede kanaat önderleri ve halkla buluşmalar yapmak için CHP PM üyesi Eren Erdem'i görevlendirdi.

Son kurultayda 3. kez Parti Meclisi'ne seçilen Eren Erdem; başta Diyarbakır ve Ağrı olmak üzre Doğu ve Güneydoğu'da CHP'nin zayıf olduğu yerlerde çalışma yapacak.

KANAAT ÖNDERLERİYLE VE HALKLA BULUŞMALAR YAPACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bildirilen görevlendirme kapsamında Erdem, bölgedeki kanaat önderleriyle ve halkla buluşmalar yapacak. Bu buluşmalar, kooperatif çalışmaları ve bölgesel kalkınmaya yönelik kapsamlı faaliyetlet akabinde CHP lideri bir dizi ziyaretlerde bulunarak çalışmalara hız verecek.