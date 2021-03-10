CHP lideri Kılıçdaroğlu emeklilerle buluştu
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CHP lideri Kılıçdaroğlu emeklilerle buluştu

10.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:37

CHP lideri Kılıçdaroğlu emeklilerle buluştu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde emeklilerle bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu emeklilerle buluştu

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde emeklilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sorunlarını ve taleplerini dile getirmek üzere Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen emekliler ile görüştü. Emeklileri dinleyen Kılıçdaroğlu, "Öncelikle yürekten teşekkür ederim haklarınıza sahip çıktığınız için. Ben CHP Genel Başkanı olarak emeklilerin hakkını sonuna kadar savundum. Sadece Ankara'da değil, bütün Türkiye coğrafyasında savundum. Emekli derneklerine gittim, emeklilerle bir araya geldim. Onlar dertlerini anlattılar, dertlerini dinledim" dedi.

Emekli maaşlarının yükseltilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Çalıştınız, ürettiniz, ülkenin kalkınmasına katkıda bulundunuz. Dolayısıyla verginizi, priminizi ödediniz, size insanca yaşanabilecek bir aylığın bağlanması lazım" diye konuştu. CHP lideri, "Sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım. Bu benim boynumun borcudur" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu emeklilerle buluştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu emeklilerle buluştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu emeklilerle buluştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu emeklilerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENGİN YAĞCI

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