CHP'li vekiller, "sahte içki" konusunda acil önlem alınmasını istedi
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CHP'li vekiller, "sahte içki" konusunda acil önlem alınmasını istedi

CHP'li vekiller, 'sahte içki' konusunda acil önlem alınmasını istedi
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

CHP milletvekilleri, sahte içkiye bağlı ölümlere dikkati çekerek, "sahte içki" konusunda acil önlem alınmasını ve konunun araştırılması için Parlamento'da bir komisyon kurulmasını istedi.

CHP milletvekilleri, sahte içkiye bağlı ölümlere dikkati çekerek, "sahte içki" konusunda acil önlem alınmasını ve konunun araştırılması için Parlamento'da bir komisyon kurulmasını istedi.

CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Candan Yüceer ve Burhanettin Bulut, "sahte içki" konusunda Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine "sahte içkiye bağlı ölümleri" araştırmak için parti içerisinde araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatarak, "'Alkolden alınan astronomik vergileri indirin' dedik ama maalesef bir önlem alınmadı. Sahte içkiye bağlı ölümler seyredildi. Ne bir etkin soruşturma ne de önleyici bir çalışma yapıldı." dedi.

Her yıl en az 500 insanın sahte içkinden hayatını kaybettiğini belirten Ağbaba, "Bu işin sorumlusu, yıllardan beri bu işe kulağını tıkayan hükümettir." ifadelerini kullandı.

"Alkolizmle mücadele değil, yaşam tarzıyla mücadele ediliyor." iddiasında bulunan Ağbaba, hükümeti sahte içki konusunda acil önlem almaya davet etti.

"Burada ciddi bir denetimsizlik var"

CHP Tekirdağ Milletvekili Yüceer, sahte içki ile ilgili bir rapor hazırladıklarını ve Parlamento çatısı altında bir komisyon kurulması ve bu konuda çalışmalara başlanması gerektiği görüşlerini ifade ettiklerini anlattı.

Tekirdağ'da 24 Haziran'dan itibaren 30 vatandaşın sahte içkiden zehirlendiğini dile getiren Yüceer, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini, 2 kişinin entübe durumda olduğunu söyledi.

"Operasyonlarda tutuklanan Metin Dobrucalı'nın sahte içkiyi Bulgaristan'dan getirdiğini" söylediğini aktaran Yüceer, "Burada ciddi bir denetimsizlik var. Tekirdağ'da yaşadığımız trajedinin üzerinden 10 günü aşkın süre geçti. Biz, hala iktidarın bu konuyla ilgili hassasiyetini öğrenebilmiş değiliz. Ne kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yaptılar ne de bu sahte içki üretimini engellemeye yönelik bir acil eylem planı oluşturdular." ifadelerini kullandı.

Yüceer, "Hükümeti, Parlamento'yu göreve davet ediyoruz, bir an önce bununla ilgili araştırma yapacak bir komisyon kurulmasını istiyoruz." dedi.

CHP Adana Milletvekili Bulut ise sahte içkiden kaynaklı ölüm vakalarını iktidarın da bildiğini belirterek, "Buradaki temel politika; toplumu tek tipleştirme, özellikle alkol noktasında 'İçmesin kardeşim' gibi bir bakışla yaşam tarzlarına müdahale. Bu vatandaşlarımızı öldüren metil alkol değil, hükümetin politikalarıdır." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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