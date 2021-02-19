CHP'li vekilden Seda Sayan'a sahte ilaç tepkisi

CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut, ünlüler tarafından vitamin adı altında reklamı yapılan ilaçlara tepki gösterdi. Bulut bu ilaçların yüzde 99'unun sahte olduğunu kaydederek, "Bir numaralı isim Seda Sayan… Sürekli bu ürünlerin satışı için ekran karşısına çıkıyor" dedi.

Geçmişte Adana Eczacı Odası başkanlığını da yürütmüş olan eczacı kökenli CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut, takviye ilaç adıyla özellikle ünlüler tarafından tanıtımı yapılan ilaçlara yönelik TBMM'den açıklama yaptı.

Burhanettin Bulut

"BU İLAÇLARIN YÜZDE 99'U SAHTE"

İnsan sağlığını riske atan bu ilaçların denetiminin yapılmadığını kaydeden Bulut, "İkinci el ilaç satış usulüne dönüştü, denetlenmiyor. 2. el eşya satan internet sitelerinde tost makinesi başlığı altında ya da bir başka başlıkta yarısı kullanılmış kanser ilaçları, kırmızı reçeteli ilaçlar, anksiyete ilaçları, kesinlikle doktor nezaretinde kullanılması gereken ilaçlar satılıyor. Bu ilaçların yüzde 99'u sahte." diye konuştu.

KONUŞMASINDA SEDA SAYAN'A YÜKLENDİ

Piyasada vitamin olarak bilinen bu ilaçların ünlü isimler tarafından reklamının yapılmasını eleştiren Burhanettin Bulut, "Bir numaralı isim Seda Sayan… Sürekli bu ürünlerin satışı için ekran karşısına çıkıyor. Seda Sayan ve ekibi, örneğin geçen yıl 'No Attack' diye bir ürün tanıtımı yaptılar. 'Ben kullandım, çok iyi geldi, bağışıklık sistemimizi onardı eğer hastaysanız bununla iyileşiyorsunuz, virüse karşı tek çözüm' diyor. Şikâyet edildi, para cezası aldılar ama bu ceza, reklam bedelinin ancak onda 1'i… Sonra hemen başka bir reklamla yine karşımızdalar." ifadesinde bulundu.