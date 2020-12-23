CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım

İznik'te CHP üyesi bir kişi, parti binasının devamlı kapalı olduğunu eleştirerek bu eleştirisini kağıda döktü ve gidip parti binasına astı. Notta, "Sayın Başkan kaçıncı defa oldu geliyorum, partimizin kapısı kapalı. Yedi düvelden korkmayan bir parti örgütünü pandemiyi bahane ederek kapatmak, hiç hoş karşılamadığım bir tablodur" ifadeleri yer aldı.