CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım
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CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım

23.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:15
CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım

İznik'te CHP üyesi bir kişi, parti binasının devamlı kapalı olduğunu eleştirerek bu eleştirisini kağıda döktü ve gidip parti binasına astı. Notta, "Sayın Başkan kaçıncı defa oldu geliyorum, partimizin kapısı kapalı. Yedi düvelden korkmayan bir parti örgütünü pandemiyi bahane ederek kapatmak, hiç hoş karşılamadığım bir tablodur" ifadeleri yer aldı.

CHP Üyesi Münir Kurtoğlu, parti binasının kapalı olmasını eleştirerek yazdığı notu Atatürk Caddesi üzerinde bulunan parti kapısına astı.

Kurtoğlu yazdığı notta şu cümlelere yer verdi:

"Sayın Başkan kaçıncı defa oldu geliyorum. Partimizin kapısı kapalı. Yedi düvelden korkmayan bir parti örgütü pandemiyi bahane ederek kapatmak hiç hoş karşılamadığım bir tablodur. Görev yapmayacak varsa ben yaparım. Yaşım 74. Her gün görev almaya hazırım"

İznik İlçe Teşkilatı'nın pandemi sebebiyle bir süredir ziyaretçilere kapalı olduğu öğrenildi.

CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:15:04. #1.15#
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