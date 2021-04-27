Torbalı, yeni başkanını seçecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Torbalı, yeni başkanını seçecek

Torbalı, yeni başkanını seçecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında CHP'nin adayı Mithat Tekin olurken Cumhur İttifakı'nın adayı ise Özgür Erman Çağlar oldu.

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında CHP'nin adayı Mithat Tekin olurken Cumhur İttifakı'nın adayı ise Özgür Erman Çağlar oldu. Oylama gizli usulle yapılıyor.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Torbalı, yeni başkanını seçmek üzere Torbalı Kültür Merkezinde başkan vekili Özkan Yıldız başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı salonunda Uygur için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, merkezin çeşitli noktalarına "Büyük Başkanım, kalbimizdesin" yazılı afişler asıldı.

Meclis toplantısında, CHP'nin adayı Mithat Tekin olurken, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Özgür Erman Çağlar oldu. Mecliste bir üyesi bulunan DEVA Partisi'nin oyunun da CHP'den yana olacağı öğrenildi. Gizli oyla yapılan seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek. Torbalı Belediye Meclisinde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin bir meclis üyesi bulunuyor.

Meclis toplantısında CHP adına konuşan CHP Yıldırım Baytekin, "Torbalı başkanını kaybetti ve bugün bunun için toplandık. Millet İttifakı olarak adayımız Mithat Tekin'dir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" derken, Cumhur İttifakı adayı Özgür Erman Çağlar ise, "Burada doğmuş, burada büyümüş ve burada yetişmiş bir kardeşiniz olarak adaylığımı açıklıyorum. Kim hak ediyorsa, Torbalı'yı kim daha iyi yönetecekse onun kazanmasını temenni ediyorum" dedi.,

Toplantıda CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bulundu. - İZMİR

Torbalı, yeni başkanını seçecek
Torbalı, yeni başkanını seçecek
Torbalı, yeni başkanını seçecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
MHP Başkanı Bahçeli'den Biden'ın adına yönelik sert tepki: Bayat bir tat vermiştir
CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?
CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Torbalı, yeni başkanını seçecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:35:47. #1.14#

title