CHP'li Toprak'tan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklama

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet deneyimiyle Türkiye'de cumhurbaşkanlığı makamına layık en yakın kişi olduğunu belitti.

Toprak, partisinin İl Başkanlığında ilgililerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Aralık'ta Adana'yı ziyaret edeceğini, bunu planlamak için kente geldiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşmasına ilişkin soruya yönelik değerlendirmesi sorulması üzerine Toprak, "Sayın Kılıçdaroğlu devlet deneyimiyle, hümanist ve egolarını yenme bakışıyla Türkiye'de cumhurbaşkanlığı makamına layık en yakın kişidir. Benim nezdimde de en doğru kişidir." dedi.

Toprak, şunları kaydetti:

"Biz bu ülkeyi yöneteceğiz. Sandıklarımıza sahip çıkacağımızı, güçlü Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle sandıklara hakim olup seçimi kazanacağımızı görüyorum. Asıl beni düşündüren, seçimden sonra vereceğimiz başarılı sınav. Onun içindir ki devlet deneyimi olan, liyakat deneyimi olan, hırslarından arınmış, devleti tanıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o koltuğa gelmesinin benim için çok daha önemli olduğunu görüyorum. Türkiye çok önemli bir dar boğazdan geçiyor. O koltuğu en iyi kim dolduracaksa biz onun arkasında saf tutarız. Bu benim şahsi görüşüm. Tabii ki orada adayı belirleyecek Millet İttifakı'nın masasıdır. Millet İttifakı'nın masası neyi takdir eder, Kılıçdaroğlu'nun tutumu ne olur, parti tutumu ne olur? Biz ona hepimiz saygı duyarız."

Öte yandan, parti binasında elektriklerin kesik olması nedeniyle basın toplantısı hafif karanlık ortamda düzenlendi.