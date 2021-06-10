CHP'li Salıcı: Türkiye'nin hikayesini değiştirmeye talibiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Vatandaşlarımız belediye seçimlerinde bizlere verdikleri yetkiyi, tüm Türkiye'yi yönetmeye de verirse ki biz buna inanıyoruz zaten. Türkiye'nin hikayesini değiştirmeye CHP olarak talibiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Vatandaşlarımız belediye seçimlerinde bizlere verdikleri yetkiyi, tüm Türkiye'yi yönetmeye de verirse ki biz buna inanıyoruz zaten. Türkiye'nin hikayesini değiştirmeye CHP olarak talibiz" dedi.

CHP Bursa Bölge Toplantısı, Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi (BAOB) salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcılarından Oğuz Kaan Salıcı, Prof.Dr. Lale Karabıyık'ın yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "İktidara yürüyüş bölge toplantılarının yedincisi Bursa'da yapılıyor. Bu bizim muhalefette yaptığımız son toplantılar. Bundan sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ulusal bayramlarımız, Cumhuriyete yakışan arzu ettiğimiz gibi olacak. Ulusal bayramların hepsi öyle olacak" dedi.SALICI: TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR, SAVRULUYORDaha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Uzun zamandır Türkiye, AK Parti tarafından yönetiliyor. İktidar öyle bir duruma geldi ki, 2002 seçimlerinde söz verdiklerinin tam tersini yapıyor. Şu anda Türkiye yönetilemiyor, savruluyor, iktidar dökülüyor. Kendi hikayesini tamamen kaybetmiş durumda. Her gün ortaya saçılan skandallar, yanlışlar, yolsuzluklar iktidarın dejenerasyonunu gösteriyor. Yoksulluk ortaya çıkınca 'Siz doyurun' diyen Cumhurbaşkanı var. Biz bundan gocunmayız. Türkiye'de her iki vatandaştan birine CHP'li belediyeler hizmet ediyor. Vatandaşlarımız, pandemi sürecinde belediye başkanlarımızın başarılı işler yaptığını ifade ediyor. CHP belediyelere gelirse, 'Bunları yapmaz, sosyal yardım yapmaz, size destek olmaz' propagandası yapan iktidar var. Ama pandemi sürecinde belediyelerimiz öyle çalıştı ki onları söyleyenler, sözleri ağzına alamayacak duruma geldi. Çünkü vatandaşa destekler devam ediyor" diye konuştu.Oğuz Kaan Salıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "CHP'li belediyeler yoksullukla, ayrımcılık yapmadan, kimseyi ayırmadan mücadele ediyor. Eğer vatandaşlarımız belediye seçimlerinde bizlere verdikleri yetkiyi, tüm Türkiye'yi yönetmeye de verirse ki biz buna inanıyoruz zaten. Tüm Türkiye'de açlık kalmayana kadar açlarımızı doyurmaya talibiz. Türkiye'nin hikayesini değiştirmeye CHP olarak talibiz. İktidarı değiştirecek güçlü örgütlere sahibiz. CHP'nin iktidarını kuracak kadrolar sizlersiniz. Pandemide verdiğimiz aradan hemen sonra, Türkiye'de hızlı şekilde iktidardan sonraki döneme, umuda hazırlık toplantıları yapıyoruz. Simit hesabı yaparak gelenlerin Türkiye'ye yaşattıkları manzara var. Sosyal medyada dolaşan bir videoda çocuğa 'hayalin nedir' diye sorulunca 'aç kalmamak' diyor. Hayalinin bile karnını doyurmak olduğu gençler üretti bu iktidar. Bu iktidarı değiştireceğiz. Hakça paylaşılan bir iktidar kuracağız."CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık da, iktidar olacaklarını ve birlik ile beraberlik içerisinde bu yolda yürüyeceklerini kaydetti.Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural