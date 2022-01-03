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CHP'li Şahin, yerli aşı üretiminin önemine işaret etti

CHP'li Şahin, yerli aşı üretiminin önemine işaret etti
AA / Buket Güven - Haberler | Politika

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yerli aşı üretiminin, Türkiye açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

BALIKESİR (AA) - CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yerli aşı üretiminin, Türkiye açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla, yerli aşı ve ilacın stratejik olduğunun görüldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Hıfzıssıhha'nın yeniden açılacağı bilgisini verdiğini hatırlatan Şahin, "Yerli aşı üretimi ülkemiz açısından hayati öneme sahiptir. Yerli aşı üretiminde, TURKOVAC aşısının çok daha ilerisine geçerek, ulusal aşı takvimimizdeki tüm aşıları da kendimiz üretmek durumundayız." diye konuştu.

Hıfzıssıhha'nın, Fransa'da 1887'de kurulan Pasteur Enstitüsü ve Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü gibi bakanlıktan bağımsız, araştırma birimi olması gerektiğini vurgulayan Şahin, isminin de Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü olarak kalmasını istedi.

CHP'li Şahin, TURKOVAC'ın geliştirilmesinde emeği geçenleri kutlayarak, "Kendi aşımızı kendimizin üretmesinden büyük gurur duyduğumuzu, bunun ülkemizin gücü olduğunu ifade etmek isterim." sözlerini sarf etti.

TURKOVAC aşısının FAZ-3 çalışmalarının, bilim çevreleriyle paylaşılmasını talep eden Şahin, "Aksi takdirde yerli aşı üretimine ve Türk tıbbına, dünya çapında duyulacak güveni zedelemiş olursunuz." ifadesini kullandı.

Şahin, muhalefetin yerli aşıyı desteklemediği yolundaki söylemlerin, gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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