CHP'li Şahin: "Tıp eğitimi almış herkes bilir ki vaka ile hasta aynı anlamı ifade eder"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Şahin: "Tıp eğitimi almış herkes bilir ki vaka ile hasta aynı anlamı ifade eder"

06.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:00
CHP'li Şahin:

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Kelime oyunu yaparak terimlere farklı anlamlar yüklemeye çalışmanın ne pandemi ile mücadeleye ne de ulusal çıkarlarımıza faydası vardır.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Kelime oyunu yaparak terimlere farklı anlamlar yüklemeye çalışmanın ne pandemi ile mücadeleye ne de ulusal çıkarlarımıza faydası vardır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana Sağlık Bakanı'nın paylaştığı veriler üzerindeki tartışmaların hala sona ermediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 27 Eylül'de "Testi pozitif çıkan kişi, bulaşıcılık açısından kendini tıpkı hastanedeki hasta gibi görmelidir." ifadeleri sonrasında 1 Ekim'de "Her vaka hasta değildir" dediğini öne süren Şahin, "Sağlık Bakanı 3 gün arayla yaptığı açıklamalarla kendi kendini yalanlamaktadır. Tıp eğitimi almış herkes bilir ki vaka ile hasta aynı anlamı ifade eder. Sağlık Bakanı bilmelidir ki kelime oyunu yaparak terimlere farklı anlamlar yüklemeye çalışmanın ne pandemi ile mücadeleye ne de ulusal çıkarlarımıza faydası vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, kamuoyuna yalan beyanda bulunmanın kanunlara göre suç olduğunu belirterek, Sağlık Bakanı'nın da beyanları ile kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

Bir bakanın vatandaşlarına gerçeğe aykırı beyanda bulunmasının karşılığının istifa olabileceğini savunan Şahin, "Sağlık Bakanı derhal görevinden istifa etmelidir. Bu hem halkımızın sağlığına hem de ulusal çıkarlarımıza en büyük hizmet olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Erkan Kandemir Emmanuel Macron
Magazin Şehrazat Esra Erol Cansu Dere Türkan Şoray
Spor Babel Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Çocuk Beşiktaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Şahin: "Tıp eğitimi almış herkes bilir ki vaka ile hasta aynı anlamı ifade eder" - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 12:23:54. #1.15#
title