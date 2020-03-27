CHP'li Öztrak: "Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin"
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CHP'li Öztrak: "Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin"

CHP'li Öztrak: "Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Fak Öztrak, "Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin" dedi.

27.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:58
CHP'li Öztrak: 'Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin'

CHP'li Öztrak: "Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Fak Öztrak, "Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Korona virüse karşı verilen mücadeleyi hatırlatan Öztrak, bu mücadele emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Bu süreçte çalışan kesimlere evlerde kalarak destek verilmesi gerektiğini belirten Öztrak, devletin de maske, eldiven, giysi ve her türlü hijyen malzemesini bu kesimler için eksiksiz karşılama zorunluluğu olduğunu söyledi. Bu zor durumun hep birlikte dayanışma ile aşılacağına işaret eden Öztrak, "Bu küresel salgında şu ana kadar 21 bin insan can verdi. Türkiye'de de hastalığa yakalanan yurttaşlarımızın sayısı giderek artıyor. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine sabır diliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de salgından dolayı yaşamını kaybedenlerin olduğunu hatırlatan Öztrak, "Her biri ayrı bir insan, her biri ayrı bir can. Yetkililerin kayıplarımızın yaşını öne alan yaklaşımlarını doğru bulmuyoruz. Korona virüs genç yaşlı, sağlıklı sağlıksız ayrımı yapmıyor. Eski Amasya Milletvekilimiz Ramiz Topal'ın gencecik yeğeninin vefatı bu gerçeği ortaya koydu. Hatalı bulduğumuz şeylerden biri de Sağlık Bakanı salgınla ilgili bilgi paylaşımını kendi sosyal medya hesabından yapıyor. Bu paylaşımlarda bir kurumsallık yok" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgınla ilgili verileri takip etmek için dijital mecra oluşturulacağını söylediğini hatırlatan Öztrak, bu mecranın biran önce oluşturulmasını istedi. Tanı kitlerinin sayısının da yetersiz olduğunu savunan Öztrak, "Diğer ülkelerle mukayese edildiğinde test sayımız son derece yetersiz. Türkiye'de toplam test sayısı bugün 40 bini aştı. Yurt dışından tanı ve tarama kiti ithal edip duruyoruz. Vaka sayılarımız ve kayıplarımız hızla artıyor, diğer ülkeler kadar test yapamıyoruz. Bizim 15 günde ulaştığımız hasta sayısına Almanya 28'inci günde, İtalya 20 günde ulaşmış. Test sayıları arttıkça hastalığın ne kadar hızla yayıldığı ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

Öztrak, "Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin diyerek milleti yeni bir OHAL'e hazırlamaya kimse kalkmasın. Millet can derdindeyken kimse kasaplığa soyunmasın. Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin. Valiler OHAL olmadan sokağa çıkma yasağı ilan edebilirler, kimse yeni bir OHAL'i aklımdan geçirmesin" dedi.

Bu dönemde CHP olarak yapıcı bir tutum içinde olduklarını söyleyen Öztrak, "Mücadelenin daha iyi yapılması için eleştirilerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Genel başkanımız daha ilk günden yurttaşlarımızın yükünü hafifletmek için belediyelerimize talimat verdi. Belediyemiz de bu zor günlerde yurttaşların yükünü hafifletmek için canla başla çalışıyor. Milletin işi, aşı, sosyal yaşamı hakkında da hafifletecek ciddi tedbir, önlemleri hazırladık ve hazırlıyoruz. Biz yaşadığımız bu zor günlerin aklın ve bilimin yol göstericiliği ile güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşılacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP'li Öztrak: 'Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin'

Kaynak: İHA

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CHP'li Öztrak: "Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin"

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