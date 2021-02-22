CHP'li Öztrak: Fezlekelerin tek tek içeriğine bakmak lazım
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CHP'li Öztrak: Fezlekelerin tek tek içeriğine bakmak lazım

22.02.2021 17:24 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:27
CHP'li Öztrak: Fezlekelerin tek tek içeriğine bakmak lazım

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM'ye gelen HDP'li 9 milletvekilinin fezlekesiyle ilgili tutumlarına ilişkin, "Fezlekelerin içeriği nedir bir görelim. Her bir fezlekenin tek tek içeriğine bakmak lazım. Asıl olan milletvekilliği dokunulmazlığıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM'ye gelen HDP'li 9 milletvekilinin fezlekesiyle ilgili tutumlarına ilişkin, "Fezlekelerin içeriği nedir bir görelim. Her bir fezlekenin tek tek içeriğine bakmak lazım. Asıl olan milletvekilliği dokunulmazlığıdır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Öztrak, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bölücü terör örgütünün kahpe yüzünü, bir kez daha gösterdiği, acılı bir haftanın geride kaldığını, bölücü terör örgütünün 5 - 6 yıldır elinde rehin tuttuğu savunmasız, silahsız 13 yurttaşı, bir mağarada alçakça, vicdansızca katlettiğini hatırlattı. Öztrak, "Canlarımızı, aramızdan kalleşçe aldı. Bu harekatta rehineler dahil, 16 şehidimiz var. Bölücü terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. Bu katliamın faillerinin, bir an evvel cezalarını görmelerini bekliyoruz. Terör nereden, kimden gelirse gelsin insanlık suçudur. Terörden fayda ummak ya da terör karşısında susmak da, büyük bir insanlık suçudur. Kahraman askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin terörle mücadelede başarısı tartışılmaz. Tarih ve milletimiz buna şahittir. Ama son operasyon, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'ın ifadesiyle, 'başarısız' oldu. Asker, polis, devlet görevlisi 13 rehine kurtarılamadı. 16 insanımız şehit oldu. Bu katliamın faili, hain, bölücü terör örgütüdür. Bunda kuşku yok. Ama başarısız rehine kurtarma operasyonunun sorumlusu kim? Biz, bu soruyu milletimiz adına, şehitlerimiz ve onların aileleri adına soruyoruz" diye konuştu.

'FEZLEKELERİN İÇERİĞİNİ GÖRELİM'

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, TBMM'ye gelen HDP'li 9 milletvekili hakkındaki fezlekeye ilişkin tutumlarının sorulması üzerine, "Fezlekelerin içeriği nedir bir görelim. Her bir fezlekenin tek tek içeriğine bakmak lazım. Asıl olan milletvekilliği dokunulmazlığıdır. Devlet intikam duygularıyla yönetilmez, aklıselimle yönetilir. Bugüne kadar gördük ki bazıları bu milletvekilliği dokunulmazlığı konusunda bazı milletvekillerinden daha imtiyazlı. 17-25 Aralık yolsuzluklarından sonra o dönemde sorumlu olan bakanlar kesintisiz aklandı ve kesintisiz dokunulmazlık kazandı" cevabını verdi.


CHP'li Öztrak: Fezlekelerin tek tek içeriğine bakmak lazım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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