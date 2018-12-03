CHP'li Milletvekili Böke'den İzmir Adaylığı İçin Açık Kapı

İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için adı geçen isimlerden olan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "İzmir'le birlikte yol yürüdüm ve yürümeye devam edeceğim" dedi.

Yerel seçime adım adım yaklaşılırken, CHP'nin İzmir adayı henüz açıklanmadı. Adaylık için adı geçen isimlerden olan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, adaylık konusunda açık kapı bıraktı. Böke, "İzmir'de varlığını bildiğimiz bu anlayışı Türkiye'ye yayan hikayeye dönüştürmemiz gerekiyor. Meselemiz adayların kimliği değil, nasıl belediyecilik sorusuna yanıt verecek siyasi programdır. Daha çok demokrasiye ihtiyacımız var. Meydanları dolu kentlere ihtiyacımız var. Yeni bir kent hikayesini bu meydanlarda yazmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Adaylık konusunda açık kapı bırakan Böke, "Bugüne kadar elimden geleni yaptım ve yapacağım. İzmir ile birlikte yol yürüdüm ve yürümeye devam edeceğim. - İZMİR