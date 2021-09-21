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CHP'li Karabıyık: Öğrenciler yurt ve burs talep ediyor

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika
CHP'li Karabıyık: Öğrenciler yurt ve burs talep ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, üniversite öğrencileri için yurtların yetersiz olduğunu belirterek, "Tabii ki yurt talep ediyorlar, burs talep ediyorlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, üniversite öğrencileri için yurtların yetersiz olduğunu belirterek, "Tabii ki yurt talep ediyorlar, burs talep ediyorlar. Bu onların en doğal hakkı" dedi.

CHP'li Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs sürecinde riskin hala devam ettiğine dikkat çekti. Yüz yüze eğitimin başladığını anımsatan Karabıyık, "Şu anda velileri en çok tedirgin eden konu dersliklerin kalabalık, yetersiz olması ve sosyal mesafenin her okulda sağlanamıyor olması. Özellikle 30 öğrenci üzerine çıkan sınıflar genellikle birinci sınıflar oluyor. Ama sayısı 40-50-60 kişilik olan derslikler de maalesef var. Bir Covid-19 dönemi geçirdik. 1,5 senelik dönemde öğrencilerin kayıpları var; normaldir. Bir eğitim şurasının toplanmasını umut ederim" dedi.

'CÜZİ BİR ORANDA ARTIŞ GELDİ'

Karabıyık, bu yıl üniversite öğrencilerinin burs miktarlarında ciddi bir artış beklediğini belirterek, "Maalesef hiç öyle olmadı. Çok cüzi bir oranda artış geldi; gösterilen enflasyonun bile çok altında. Oysa sadece 2016 yılında KYK burslarında yüzde 21'lik bir artış gerçeklemişti. Ondan sonra cüzi artışlar enflasyonun altında kaldı. Burslar yetersiz, yurtlar yok. Bu çocukların babasının, ailesinin geliri yok. Tabii ki yurt talep ediyorlar, burs talep ediyorlar. Bu onların en doğal hakkı" diye konuştu.


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