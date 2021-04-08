ESKİŞEHİR CHP'Lİ KADINLARIN 'YAŞAM HAK' OTOBÜSÜ ESKİŞEHİR'DE

CHP Kadın Kolları'nın, kadına yönelik şiddette farkındalık oluşturmak için başlattığı 'Yaşam Hak' projesi otobüsünün ilk durağı Eskişehir oldu.

CHP Kadın Kolları'nın, kadına yönelik şiddette farkındalık oluşturmak için başlattığı 'Yaşam Hak' projesi otobüsünün ilk durağı Eskişehir oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Eskişehir'de boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba AArslan'ın annesi Meral Sondikme ile birlikte fidan dikti, 'Yaşam Hak Ormanı'nın açılışı yapıldı.

Ankara'dan yola çıkan 'Yaşam Hak' projesi otobüsünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile partili kadınlar yer aldı. Gökçen ve Nazlıaka, Yenikent Mahallesi Kestane Sokak'ta öldürülen 300 kadın anısına dikilen fidanlarla oluşturulan Yaşam Hak Ormanı'nın açılışına katıldı. Boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, Gökçe ve Nazlıaka ile birlikte ormana öldürülen kızı adına fidan dikti.

Kadınların hayatlarını kaybetmemeleri için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 'Kadın kollarımızın çok değerli bir çalışması var. Kadın kollarımız Türkiye'nin neresinde olursa olsun şiddete uğrayan kadınlara psikolojik ve hukuki destek veriyor. Ama bir yandan da Türkiye'nin 81 ilinde kadına yönelik şiddete son demek için, kadının erkeklerle ekonomik eşitliğini anlatabilmek için, kadınlarla kucaklaşıp, bir araya gelebilmek için önemli bir proje başlattı. Yaşam Hak otobüsü ile biz de Ankara'dan yola çıktık. İlk durağımız Eskişehir. Buradan kaybettiğimiz tüm kadınlar için Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir kadını daha kaybetmeyelim diye mücadelemizi sürdürmeye söz veriyorum' dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da başlattıkları projeyle kadınlara ücretsiz hukuku ve psikolojik destek sağladıkları söyledi. Projeyi Eskişehir'den başlattıklarını hatırlatan Nazlıaka, 'Bizler Yaşamak otobüsümüz ile yollara çıktık. Bunun ilk durağı olarak Eskişehir'i belirledik. Neden mi Eskişehir' Çünkü bundan 1 yıl 4 ay 18 gün önce hayattan koparılmış olan Ayşe Tuba Arslan'ın sembolik bir önemi, sembolik bir değeri var. Tam 22 kez savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, 4 kez koruma kararı verilmiş, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) gitmiş ve bunun sonucunda yine de korunamamış, katledilmiş. Yaşamını kaybettiğinde çantasından 23'üncü dilekçesi çıkmıştı. Bir de not vardı. O notta, 'Ben öldükten sonra mı beni koruyacaksınız?' yazıyordu? dedi.

Nazlıaka, 'Bir başka kadın cinayeti olmasın diyerek mücadelemizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Bu proje sayesinde 300'e yakın kız kardeşimizin doğrudan hayatına dokunduk. Onlara ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik destek hizmetleri sağladık' diye konuştu.

Eskişehir'de boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme ise, 'Ayşe Tuba benim öz kızım. 11 Ekim'de bir katil tarafından parçalanarak yaşantısı yok oldu. Artık Tuba yok. Acıyı bıraktı gitti' diyerek göz yaşı döktü. Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, programa katılanlarla birlikte Yaşam Hak Ormanı'na fidan dikti, fidanlara öldürülen kadınlarının isimlerinin yazılı olduğu plakaları astı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı