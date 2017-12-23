CHP'li Bingöl: Türkiye'yi Huzur Ülkesine Haline Getireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 80 milyon kişiyi ayrım yapmadan bütün görerek iktidara yürüyeceklerini söyledi. Bingöl, "Hem yerelde, hem genelde iktidar olacağız ve Türkiye'yi yeniden bir huzur ülkesi haline getireceğiz. Kardeşliği ve birliği tesis edeceğiz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partisinin Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen il kongresine katıldı. Türkiye'nin çok ağır sorunlarla baş başa olduğunu ifade eden Tekin, "Toplumun her kesiminin ciddi zorlukları var. Türkiye, yalnızlaşan, çağdaşlaşan Dünya'dan kopan ve maalesef bu iktidar eliyle itibarısızlaşan bir ülke durumuna gelmiştir. 16 yıl boyunca tek başına boyunca iktidar olan bir parti, maalesef iktidara gelirken var olan sorunları ortadan kaldırmak adına bir gayret içerisinde olması gerekirken Türkiye'de o sorunları katbekat aşan yeni sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. 2002'de bir önceki yılda ekonomik kriz ve yaşanan olumsuzluklar yeni bir süreci başlattı ve halkın büyük bir kesiminin tepkisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünü açtı." dedi.



'DIŞ BORÇ STOĞUMUZ 432 MİLYAR DOLAR'



Türkiye ekonomisinin iyi olmadığını ve dış borcun 432 milyar dolar olduğunu ifade eden Bingöl şöyle devam etti:



"Dün parlementoda AKP'li bakanlar öyle sunum yaptılar ki, Türkiye güllük gülistanlık. Hiçbir ekonomik sorun yok, ekonomi tıkırında, işler yolunda. Herhalde biz başka dünyada yaşıyoruz. Çıkıp dedi ki bakan Türkiye'de şu kadar yeni araç satın alındı. Beyaz eşya alımı patladı. Traktör sayısı arttı. Benim vatandaşım en iyi otomobile binmeyi hakediyor. Benim vatandaşım en iyi beyaz eşyayı kullanmayı hakediyor. Ama bunlar gerçekleri yansıtmıyor. Enflasyon yüzde 13 gerçek değil. Artık konuşmaya başlandı, mutfakta yangın var gerçek bu. Gerçek bizim dış borç stoğumuz 432 milyar dolar. Gerçek dış ticaret açığımız 61 milyar dolar ama bunları konuşmuyor. Cari açık 42 milyar dolar. Bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Çamaşır makinesinden, buzdolabından, traktörden bahsediyorlar. Peki Türkiye'de sokakta ne var ? Bakın enflasyon yüzde 13'ün üzerinde gerçek değil."



'ENFLASYON GERÇEK RAKAMLARI YANSITMIYOR'



Enflasyonun gerçek rakamları yansıtmadığını ve vatandaşların kredi kartlarına yüklenmeye başladığını anlatan Bingöl, Türkiye'de 131 milyon banka kartı, 62 milyon kredi kartı bulunduğunu belirterek şöyle dedi:



"Öyle değil, 61 milyon kredi kartına karşılık 31 milyon kişinin kredi kartı borcu var. Demek ki mesele nakit para taşımamak değilmiş, mesele vatandaşın parası yokmuş da onun için kredi kartını yatıramıyormuş. Bu sadece kredi kartı borcu, tüketici kredilerinin borcu hariç. Otomobil almışlar. Eyvallah ama acaba o otomobilin taksitlerini ödeyebiliyorlar mı? Ellerindeki, avuçlarındakini harcayarak konut almışlar, onu ödeyebiliyorlar mı? Bir süre sonra bankalar o krediyi kullananların yakasına yapışıyor. Niye baskı var, şiddet var. Bütün bunları sonlandırmak zorundayız. Hiç kimse karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın çünkü bu ülkenin 94 yıllık bir ulu çınarı var. 94 yıldır her türlü baskıya direnen CHP var."



"TEK ÇÖZÜM ADRESİ CHP"



Bingöl, sorunların çözümü için CHP'nin tek başına iktidar olması gerektiğini, çözümün tek adresinin de CHP olduğunu savundu. CHP'nin, hükümetin bütün yanlışlarını iyi niyetle tespit edip, gerçek çözüm önerileri sunduğunu kaydeden Bingöl şunları söyledi:



"Uyardık, bizi dinlemediler, hep haklı çıktık. Onun için haklı olanlar er ya da geç kazanırlar. İnananlar, kararlı duruş sergileyenler, bir büyük dayanışmayı sergileyerek mutlaka başarır. İşte biz bütün vatandaşlarımızla birlikte geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, AK Partili, MHP'li kardeşlerimizle diğer bütün siyasi partilere oy veren kardeşlerimizle Türkiye sevdamızı önümüze koyarak, 80 milyon vatandaşı ayrım yapmadan bir ve bütün görerek iktidara doğru yürüyeceğiz. Hem yerelde hem genelde iktidar olacağız ve Türkiye'yi yeniden bir huzur ülkesi haline getireceğiz. Kardeşliği ve birliği tesis edeceğiz."



"3-4 ŞUBAT'TA KURULTAYA GİDECEĞİZ"



İl kongrelerinin bitmesi ardından 3-4 Şubat tarihlerinde kurultaya gideceklerini belirten Bingöl sözlerini şöyle tamamladı:



"Yaklaşık 4 aydır kongrelerimizi yapıyoruz ve nihayet 3-4 Şubat 2018'de de kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Yenilenen dinamik örgütlerimizle birlikte, parti meclisimizle, MYK'mızla süratle 2019'daki üç seçime hazırlanacağız. Sizden bir isteğimiz var. Geçmişte aranızda siyaseten karşı karşıya gelmiş olabilirz. Bir takım siyasi adaylıklar arasında gruplaşmış olabiliriz. Ama gün bunları konuşmak ya da bunları örgüte çıkarmak günü değil Türkiye'nin bu kadar derin sorunları varken, Türkiye'nin size ihtiyacı varken bu tür duygusallıklarla bunları önünüze koymak bize yakışmaz."



Kongreye, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve partililer katıldı. Seçime, mevcut il başkanı Ulaş Karasu başkanlığındaki tek listeyle gidildi.



- Sivas