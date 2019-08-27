CHP'li belediyenin işine son verdiği işçi 1 hafta sonunda Ankara'ya ulaştı

27.08.2019 16:12

İzmir'in Menemen Belediyesinde 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Serdar Aksoy'un başkan seçilmesinin ardından 283 işçi ile birlikte işine son verilen ve bisikletiyle 610 kilometrelik yolu katederek Ankara'ya



gelen Bayram Akbaş, "Beklentimiz bundan sonra bir işçi kıyımı olmamasıdır" dedi.



İzmir'in Menemen Belediyesi tarafından işten çıkarılan 284 işçiden biri olan evli ve 4 çocuk babası Bayram Akbaş, kendisi ve işsiz kalan arkadaşları adına hak arama mücadelesi başlattı. 49 yaşındaki Akbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla 20 Ağustos Salı günü Menemen'den bisikletiyle yola çıktı. Menemen-Ankara arasında yaklaşık 610 kilometrelik yolu bisikletiyle kateden Akbaş, 1 hafta sonunda Ankara'ya ulaştı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü tutması gerektiğini belirten Bayram Akbaş, "İlk göreve geldiği hafta 284 arkadaşımızın işine son verdi. Yasal düzenleme yapacağını iddia etti ama yapmadı. Bu yolculuk siyasi bir yürüyüş değil, hak arama yürüyüşüdür. Bu sabah CHP Genel Merkezi'nin önüne gittim, bir muhatap, bir kişi bulamadım. 10 gündür randevu talebimiz var ama geri dönüş yapan yok. Mağdur edildik. Yola çıkış sebebim Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü hatırlatmak, 'hiçbir işçi işten çıkarılmayacak' diye. Sözünü tutmasını bekliyorum. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kendisine hatırlatıyorum. Son olarak Anıtkabir'i ziyarete geldim. Atama şikayette bulunacağım, CHP içindeki halk kelimesinin artık çıkarılmış ve kendi amaçları için kullanıldığını ifade edeceğim. Beklentimiz bundan sonra bir işçi kıyımı olmamasıdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA