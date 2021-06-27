CHP'li belediyelerin üreticiye verdiği destek "Tarım Buluşması"nda değerlendirilecek
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CHP'li belediyelerin üreticiye verdiği destek "Tarım Buluşması"nda değerlendirilecek

CHP'li belediyelerin üreticiye verdiği destek 'Tarım Buluşması'nda değerlendirilecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Politika

CHP'li belediyelerin tarıma verdiği destekleri ele almak amacıyla partili tüm belediyeler, kooperatifler ve uzmanların katılımıyla "Tarım Buluşması" düzenlenecek.

CHP'li belediyelerin tarıma verdiği destekleri ele almak amacıyla partili tüm belediyeler, kooperatifler ve uzmanların katılımıyla "Tarım Buluşması" düzenlenecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımın Türkiye için hayati önemde olduğunu söyledi.

Torun, CHP'li belediyelerin tarıma verdiği destekleri ele almak amacıyla, CHP'li tüm belediyelerle, kooperatifler ve uzmanların katılımıyla düzenleyecekleri etkinliği "Tarım Buluşması" adıyla, 30 Eylül-2 Ekim'de İstanbul'da yapmayı planladıklarını bildirdi.

CHP'li belediyelerin, tarıma, üreticiye, çiftçiye olağanüstü katkılarda bulunduğunu anlatan Torun, "Gübre, fidan ve ilaç desteği veriyorlar, sözleşmeli üretim yaptırıyorlar. Ayrıca çiftçiden aldığı ürünün tüketiciye daha ucuz, daha kaliteli ulaşmasında aracılık yapıyorlar." diye konuştu.

Belediye başkanlarının bir üründe arz fazlası olması halinde o ürünü üreticiden alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını dile getiren Torun, şöyle konuştu:

"Orada karşılıklı olarak belediyelerimizde kim ne yapıyor, o örneği kullanabilir mi? Üreticiye destek anlamında Türkiye'deki tarıma destek anlamında, iyi uygulama yapan belediyemizin yaptığı projeyi kendisi uygulayabilir mi? Orada ayrıca bunları sağlamış olacağız. Tarımı daha iyi noktaya taşımak, üreticiye sahip çıkmak bugün tarımdan elde edilen katma değeri artırmak için bu geniş katılımlı buluşmayı gerçekleştireceğiz."

İlk ürünler alındı

Destekler sonrası başta Ankara ve İstanbul'da olmak üzere çoğu kentte ilk ürünlerin alındığını belirten Torun, "Mesela şu anda İstanbul'un dağıttığı fidanlar ve gübre destekli ürünler pazardaki yerini aldı. Vatandaş memnun, ucuz ve kaliteli ürün alıyor. Üretici memnun, ürününü satıyor gelir elde ediyor. Bu anlamda bütün belediyelerimiz irili, ufaklı birçok konuda tarıma destek veriyor ve şu anda hasatlar başladı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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