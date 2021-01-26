CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı

Aydın'da 2019 yılında Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mehmet Fatih Atay'ın kardeşi Dr. Eralp Atay'ı 3 ayrı müdürlük görevine atadığı ortaya çıktı. Belediyenin sitesinde de Atay'ın Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün başında olduğu bilgisi yer alıyor.

Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, seçim sonrasında yaptığı icraatlar yerine aldığı kararlar ve yaptığı atamalar ile konuşuluyor. Atay, özellikle kardeşi ve oğluna verdiği görevler nedeniyle vatandaşların tepkisini çekti.

BİR ÖNCEKİ BAŞKANI AYNI SEBEPLE ELEŞTİRMİŞ

Başkanlık koltuğuna oturmadan önce yine CHP'li olan belediye başkanı selefi Mesut Özakcan'ın, damadı Abdülkadir Baş'ı özel kalem müdürlüğüne atamasını eleştiren Mehmet Fatih Atay, seçildikten sonra aynı yöntemi kendisi de devam ettirdi.

KARDEŞİ 3 BİRİMİN MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAPIYOR

Atay, başkan seçildikten sonra DSİ Bölge Müdürlüğü'nde kurum hekimi olarak görevli kardeşi Dr. Eralp Atay'ı; Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlerinin başına getirdi.

OĞLUNU DA KULÜBÜN BAŞINA GEÇİRDİ

Aynı zamanda oğlu Eymen Atay'ı Efeler Spor Kulübü'nde sekreter olarak görevlendiren ve kulübün tüm finansal koordinasyonunu da teslim eden Akay, kulübün 'Gölge Başkan'ı oldu.