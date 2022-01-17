CHP'li Bekaroğlu: "Parlamenter demokrasilerde kanun çıkarma yetkisi parlamentoya aittir"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Parlamenter demokrasilerde kanun çıkarma yetkisi parlamentoya aittir." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerine yarın devam edilecek kanun teklifinde Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda "Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı bir değişikliğe gidildiğini dile getirerek, bunun ilk bakışta anlaşılır bir değişiklik gibi göründüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra işlerin istenildiği gibi gitmediğini savunan Bekaroğlu, "Her kanun düzenlemesinde TBMM, Cumhurbaşkanına yetkilerini bir şekilde devretmektedir. Şimdi bu kanunda sınırı çok belli olmayacak şekilde ek fiyat farkı ödenmesi ve sözleşme devri ile ilgili kuralları, kaideleri düzenleme hakkını tamamen Cumhurbaşkanına veriyor. Böyle bir şey olamaz. Parlamenter demokrasilerde kanun çıkarma yetkisi parlamentoya aittir ve bu yetki asla devredilemez. Bizim Anayasa'mızın da 7. maddesi bunu öngörür." değerlendirmesinde bulundu.

Bekaroğlu, geçtiğimiz hafta Genel Kurulda söz konusu teklifin 11. maddesine dair AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarınca getirilen önergeyle yine Cumhurbaşkanına yetki verildiğini ifade ederek, böyle bir yetki verilemeyeceğini, önergeyle TOKİ'ye istenildiği gibi para aktarılabileceğini ileri sürdü.