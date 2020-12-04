CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında şehit cenazesinde çekilen fotoğrafı üzerinden yüklendiği CHP'li Başarır için, "Cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor" dedi. Başarır ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın satışı ve ordu ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhur İttifakı'nın hedefi haline gelen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı eleştirdi. Erdoğan, Başarır'ın 2019 yılında bir şehit cenazesindeki fotoğrafını anımsatarak, "Gördünüz cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor" dedi.

"DÖNÜN KENDİ İKTİDAR ORTAĞINIZA SORUN"

Bu sözler üzerine CHP'li Başarır yazılı açıklama yaparak Erdoğan'a yanıt verdi. Başarır, söz konusu şehit cenazesinde MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in de olduğunu kaydederek, Şimşek'in o dönem yaptığı açıklama ve görüntülü paylaşımı hatırlattı. Başarır, şunları belirtti:

"Sayın Cumhurbaşkanı ne yazık ki bir kez daha trollerin sosyal medyada ortaya sürmüş olduğu asılsız, yalanlara itibar etmiş ve şahsımı bir kez daha hedef almıştır. Halbuki iktidar ortağı oldukları MHP'nin Mersin Milletvekili Sayın Baki Şimşek'e konuyu sorup gerçeği öğrenebilirdi. Ama görünen o ki amaç, gerçeğin ortaya çıkması değil bir çeşit itibar suikastına dönüştürme çabasıdır. Sayın Şimşek'in o görüntülere ilişkin yapmış olduğu açıklama ortadadır. Bize inanmıyorsanız dönün kendi iktidar ortağınıza sorun"

"KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmayan bir durumdan vazife çıkararak şahsıma hakaret etmesi ve iftirada bulunarak hedef göstermesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında tarafıma yöneltmiş olduğu haksız ithamlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı tüm kamuoyunun bilgisine sunarım"

"PAYLAŞIMLAR ÜZÜCÜDÜR, YANLIŞTIR"

MHP'li Şimşek ise o tarihte olayın ardından yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti:

"Sayın Mahir Başarır'la farklı siyasi görüşlere sahip milletvekilleriyiz. Mersin'de şehidimizin cenazesini beraber kıldık, korteje beraber katıldık, beraber üzüldük. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Başsavcımız Mustafa Ercan arasında fiziki benzerlikten ötürü bir konuşma geçti. Bazı vatandaşlarımızın başsavcımıza 'başkanım', belediye başkanımıza 'başsavcım' demesi konuşuldu. O anda gayri ihtiyari bir tebessüm olması sonrası sosyal medyadaki paylaşımlar üzücüdür. Bunu bir vicdani mesele olarak gördüğüm için sizlerle paylaşıyorum."

Twitter hesabından açıklama yapan Baki Şimşek, bazı haberlerde eski açıklamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt gibi verildiğini belirtti.

Şişek, "Benim Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından önce ya da sonra bir açıklamam olmamıştır olamaz da. Türk ordusuna, askerine, polisine laf söyleyen babamın oğlu olsa affetmem. Böyle bir şey mümkün değildir" dedi.