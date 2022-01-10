CHP'li Altay: Hiçbir siyasi partinin terör örgütü bağını doğru bulmayız - Haberler
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CHP'li Altay: Hiçbir siyasi partinin terör örgütü bağını doğru bulmayız

CHP'li Altay: Hiçbir siyasi partinin terör örgütü bağını doğru bulmayız
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti. Altay, PMD Başkanı Kemal Aktaş ile bir süre sohbet ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altay, milletvekillerinin emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Bize resmi olarak gelen bir teklif yok. Emekliler enflasyon farkı alabiliyorlar; ama vekil maaşları cumhurbaşkanı maaşına endeksli olduğu için bu farkı alamıyorlar, bunun için şikayet var. Bana gelmiş bir metin yok. Bu hafta bakarız; ama Meclis'te yapılacak hiçbir işin kamu vicdanını rahatsız etmemesi lazım. Yapılacak bütün işler kamu vicdanı dikkate alınarak yapılmalı" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞINI MASUM BULMAYIZ'

Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soru üzerine de "Siyasi partilerle terör örgütlerinin bağını hiçbir şekilde masum, meşru görmeyiz. Ne gerekçeyle olursa olsun kimsenin gerekçe sunmaması lazım. Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" diye konuştu.


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Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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