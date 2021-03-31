CHP'li Ağbaba'dan, üreticilerin borç, icra ve haciz işlemlerinin ekime ertelenmesi talebi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tarım sektörü üreticilerinin ürünlerini pazarlayabilmeleri için borç, icra ve haciz işlemlerinin, 2021 Ekim ayına kadar ertelenmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tarım sektörü üreticilerinin ürünlerini pazarlayabilmeleri için borç, icra ve haciz işlemlerinin, 2021 Ekim ayına kadar ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, tarım sektöründe kriz olduğunu, üreticilerin üretim yaparken yaşadıkları ekonomik sıkıntılara, Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve Ziraat Bankasından aldıkları kredileri ödeyememe sıkıntısının da eklendiğini ifade etti.

Binlerce üreticinin, faiz oranlarıyla boğuştuğunu, icra ve haciz kıskacında olduğunu savunan Ağbaba, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, üreticilerin icra ve haciz işlemlerini 31 Mart 2021 tarihine kadar ertelendiğini duyurduğunu hatırlattı. Üreticiler tarafından sürenin uzatılması talebiyle defalarca açıklama yapıldığını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"AKP'li siyasetçiler sorunun çözüleceği yönünde sözler verip, üreticilerin sokağa çıkmalarını, haklı taleplerini dile getirmelerini engellemeye çalıştılar. Geldik sürenin sonuna. Tarım Kredi Kooperatifleri geri adım atmıyor. 1 Nisan'dan itibaren icra ve haciz işlemlerine tekrar başlayacaklar. Pandemi nedeniyle ülkede yaşanan krizleri görmeyip üreticiye inatla haciz göndermek vicdansızlıktır. Nisan ayında hangi ürünün hasadı yapılıyor? Kendi memleketim Malatya'da üreticiler nisan ayında kayısı ağaçlarının bakımı ile uğraşırken bir de üzerine icra kağıtlarıyla uğraşmak zorunda bırakılacak. Tüm Türkiye için üreticilerin rahat bir nefes almaları, ürünlerini pazarlayabilmeleri için borçlar, icra ve haciz işlemleri en azından 2021 Ekim ayına kadar ertelenmelidir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu dönemde üreticinin tarımsal aletlerine, traktörüne, tarlasına haciz uygulamanın çok daha derin ve içinden çıkılmaz sonuçlar doğuracağını, üretimi azaltacağını, ülke ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini ileri sürdü.

Ağbaba, "Tarım Kredi Kooperatifleri bugün yeni bir açıklama yaparak borçları ertelediğini açıklamalı, üreticilere rahat bir nefes aldırmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen