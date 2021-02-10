CHP'li 17 milletvekili, "Partiden istifa edecekler" haberlerini, ortak yazılı açıklamayla yalanladı Açıklaması
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CHP'li 17 milletvekili, "Partiden istifa edecekler" haberlerini, ortak yazılı açıklamayla yalanladı Açıklaması

10.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:46
CHP'li 17 milletvekili,

CHP'li 17 milletvekili, partiden istifa edecekleri iddialarına ilişkin, "CHP'nin ve Millet İttifakı'nın son dönemde aziz milletimiz nezdindeki güçlü karşılığını hazmedemeyenler, partimize yönelik yoğun bir saldırıya başlamış, alçak bir itibar suikastına girişmişlerdir.

CHP'li 17 milletvekili, partiden istifa edecekleri iddialarına ilişkin, "CHP'nin ve Millet İttifakı'nın son dönemde aziz milletimiz nezdindeki güçlü karşılığını hazmedemeyenler, partimize yönelik yoğun bir saldırıya başlamış, alçak bir itibar suikastına girişmişlerdir. CHP ve Millet İttifakı'nın iktidarı için CHP'deki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız." açıklamasını yaptı.

CHP'den 17 milletvekili, "Kılıçdaroğlu'nu istifa korkusu sardı" başlığıyla yer alan ve istifa edeceklerinin iddia edildiği haberleri üzerine ortak yazılı açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Rafet Zeybek, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan ve Erkan Aydın, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İzmir Milletvekili Mahir Polat, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın imzası yer aldı.

Açıklamada, "CHP'nin ve Millet İttifakı'nın son dönemde aziz milletimiz nezdindeki güçlü karşılığını hazmedemeyenler partimize yönelik yoğun bir saldırıya başlamış, alçak bir itibar suikastına girişmişlerdir." denildi.

Bugün bir gazetede, kendileriyle ilgili yapılan mesnetsiz, uydurma haberin de bunun bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, "İftiralarla dolu mesnetsiz haberi kınayarak, tekzip ediyoruz. Haberin aslının olmadığını, yarınki sayısında açıklamasını, bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"CHP'yi itibarsızlaştırma hevesinde olanların heveslerinin kursağında kalacağı" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP'nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın iktidarı için CHP'deki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. CHP ile milletimiz arasındaki her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen gönül bağını ve güven ilişkisini bu tür haberlerle zedelemek mümkün olmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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