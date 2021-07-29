CHP Karaman Milletvekili Ünver'den değerlendirme toplantısı
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CHP Karaman Milletvekili Ünver'den değerlendirme toplantısı

CHP Karaman Milletvekili Ünver'den değerlendirme toplantısı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, TBMM'de üçüncü yılını, düzenlediği bir basın toplantısıyla değerlendirdi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, TBMM'de üçüncü yılını, düzenlediği bir basın toplantısıyla değerlendirdi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ünver, kendisinin iktidarın değil, muhalefet partisinin milletvekili olduğunu söyledi.

Mecliste konuşmalar yaparak Karaman'ın sorunlarını aktardığını ifade eden Ünver, şunları kaydetti:

"Bizim yapabildiklerimiz bize verilen görev doğrultusunda yasama faaliyeti çerçevesinde meclis genel kurul konuşmaları, kanun teklifleri, soru önergeleri ile bakanlıkların cevaplaması gerektiğini düşündüğümüz konularda soru önergeleri verdik. Konuşmalar yaptık ama soru önerileri dışında yaptığımız işlerin bizim lehimize sonuçlanması için bir meclis aritmetiğinin oluşması gerekiyor. Bugüne kadar 3 yıllık meclis grafiğini gördüğümüzde muhalefetin hiçbir teklifinin ne komisyonlarda ne genel kurulda meclisten geçme şansı olmadı. Araştırma önergeleri kabul edilmedi. Öyle bir atmosferdeyiz. Böyle olunca biz sadece vatandaşın dertlerinin mecliste sözcülüğünü yapabiliyoruz."

Ünver, Karaman'ın en büyük sorunun tarımsal sulamadaki su sorunu olduğunu belirtti.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Recai Evcen, Kadın Kolları Başkanı Gülsen Kayserilioğlu, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmaz, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatmanur Yavuz ile basın mensupları katıldı.

CHP Karaman Milletvekili Ünver'den değerlendirme toplantısı
CHP Karaman Milletvekili Ünver'den değerlendirme toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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