CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka "YaşamHak Projesi" kapsamında Uşak'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka "YaşamHak Projesi" kapsamında Uşak'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka 'YaşamHak Projesi' kapsamında Uşak'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Eğer biz kadını ekonomik anlamda da güçlendirebilirsek, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlarsak, işte o zaman huzurlu bir toplum yaratırız." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Eğer biz kadını ekonomik anlamda da güçlendirebilirsek, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlarsak, işte o zaman huzurlu bir toplum yaratırız." dedi.

Türkiye genelinde başlattıkları "YaşamHak Projesi" kapsamında Uşak'a gelen Nazlıaka, kentte birtakım ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerin ardından bir düğün salonunda basın toplantısı düzenleyen Nazlıaka, göreve geldiğinden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.

Türkiye genelinde üye çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Nazlıaka, birçok ilçede de örgütlenmelerini tamamladıklarını kaydetti.

"YaşamHak Projesi"ni hayata geçirdiklerini dile getiren Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Kovid-19'un nasıl bir aşısı var, şiddetin de bir aşısı var. O da eşitliktir. Siz eğer kadınla erkeği eşit görmezseniz, kadını toplumun nesnesi olarak görüp, öznesi olduğunu kabul etmezseniz, kadını iki cinsiyetten biri değil, ikinci cinsiyet olarak konumlandırırsanız, onu bir mal, bir eşya gibi tariflerseniz o zaman kendinizde ona şiddet uygulama hakkını da buluyorsunuz. Onun için istedik ki biz her ne kadar şu anda iktidarda olmasak da her ne kadar biz şu anda icracı konumda olmasak da öyle bir proje yapacağız ki tüm şiddet mağduru olan kız kardeşlerimize, tüm istismara uğrayan çocuklarımıza ve onların ailelerine ulaşacağız."

Proje kapsamında genel merkezlerinde bir çağrı merkezi kurduklarını ifade eden Nazlıaka, "Tüm kız kardeşlerimize dokunmaya devam ediyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Bir kadın bir erkeğe göre ekonomik olarak daha güçlü olmayabilir. Bir kadın bir erkeğe göre fiziksel olarak da güçlü olmayabilir. Ama bilgi de çok önemli bir güçtür. Onun için biz o kadınlara, o kız kardeşlerimize, o istismara uğramış çocuklarımıza ve ailelerine haklarını anlatıyoruz. Bilgi gücünü ellerine veriyoruz. Böylelikle onların hayata sıkı sıkıya tutunmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Nazlıaka, kadını ekonomik anlamda da güçlendirerek huzurlu bir toplum yaratmayı amaçladıklarını, kadınların her yerde eşit temsil edileceği bir Türkiye için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Toplantıya, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ve partililer katıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka 'YaşamHak Projesi' kapsamında Uşak'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka 'YaşamHak Projesi' kapsamında Uşak'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka 'YaşamHak Projesi' kapsamında Uşak'ta ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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