CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse: "İstanbul Sözleşmesi'nin harfiyen uygulanmasını istiyoruz" CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının "Eşitlik Gelecek" temalı 14. Olağan Kurultayı başladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının "Eşitlik Gelecek" temalı 14. Olağan Kurultayı başladı.

Bilkent Odeon'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurultayda, açılış konuşmasını CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yaptı.

Köse, kadının özgürleşmesinin, tali bir mesele değil çağdaş, adil ve özgür bir toplum olmanın birinci koşulu olduğunu belirtti.

Her gün an az bir canın eril teröre kurban verildiğini, eşit işe eşit ücret bile almadan, emek sömürüsünün elli türlüsüyle boğuşulduğunu ifade eden Köse, şöyle devam etti:

"Onlarca kadın sistematik şekilde tacize, tecavüze uğruyor. Yüzlercesi fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve sosyal şiddet görüyor. Hem de hukukun gerekeni yapmayacağından emin failler tarafından. Toplumsal düzeni sağlamakla görevli olanlar, gerekli adımları atmayarak cinayetlerin yanında saf tutuyorlar. Atmadıkları her adımın yüzlerce yeni vakaya cesaret verdiğini bile bile bu tarihsel suçu işliyorlar. Yitirdiğimiz canlara karşı sessiz kalarak, dilsiz şeytanı oynamaya, faillerle sessiz dayanışma içine girmeye devam ediyorlar."

"İstanbul Sözleşmesiyle bütün kadın ve çocukların yaşam hakkını savunacağız"

Fatma Köse, medyanın da yitirilen canları birer istatistiğe, rakama indirgeyip yaşanan bu cinayetleri normalleştirdiğini öne sürdü.

İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Köse, "Bugün 6284 sayılı kanunu hedef alan, İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açanlar, açık açık katiller için kurtuluş yolu arayanlardır." dedi.

Köse, hiçbir kadının öldürülmediği bir yarın için toplumun tüm aydınlık insanlarını mücadeleye çağırdı.

Eşitsizlikle mücadele etmek için belirledikleri yol haritasına ilişkin Köse, şunları kaydetti:

"Her ne pahasına olursa olsun tavrımız açık, İstanbul Sözleşmesi'nin harfiyen uygulanmasını istiyoruz, eşitlik istiyoruz, uzlaşmacılık ve ara buluculuk gibi yöntemlerle mağdurun sindirilip suçlunun kurtarılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mağdurun şikayetini beklemeden soruşturma açıp, şikayet geri çekilse dahi soruşturmayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Hukuki statüsü ne olursa olsun ister göçmen, ister mülteci, ister vatandaş İstanbul Sözleşmesi'yle bütün kadın ve çocukların yaşam hakkını savunacağız."

"Kanunun eksiksiz uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Kadına şiddetin, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu her kesime anlatacaklarını vurgulayan Köse, suçluların "ahlak", "namus" gibi kavramların arkasına sığınmasına izin vermeyeceklerini de söyledi.

"6284 sayılı kanunu tartışmaya açarak, ayan beyan katillerin yanında saf tutanlara inat bu kanunun eksiksiz uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullanan Köse, iktidarları döneminde mağdur olan her kadına güvenli barınma yerleri temin edileceğini, gerektiğinde mağdura koruma hizmeti sağlanacağını, hayati tehlike altındaki bireyin, gerekirse kimlik bilgilerinin değiştirilerek güvence altına alınacağını anlattı.

Siyasette kadınların eşit temsilinin önündeki bütün engellerle mücadele edeceklerini vurgulayan Köse, diğer siyasi partilere de çağrıda bulunup, "Siyasi Partiler Kanunu"nun değiştirilmesini ve kadınların parti yönetiminde yüzde 50 oranında temsil edilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Köse, iktidara gelir gelmez, ilk hedeflerinin kadınları, içine hapsedildikleri yoksulluk cenderesinden kurtarmak olacağını, bunun için de Aile Destekleri Sigortası'nın uygulanmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Bu mücadeleye ömrünü adamış tüm kahramanlara borçları olduğunu vurgulayan Köse, "Biz kadınız, hiç kimseden emir almayız, kendi kararımızı kendimiz veririz. Hiç kimsenin yolumuzu kesmeye, yolumuza taş koymaya hakkı yok. Hiç kimsenin bize emir vermeye ya da kendi bildiğini dikte etmeye hakkı da yok, hakkı da değil." dedi.

Kaynak: AA