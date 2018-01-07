CHP İzmir'de Oy Kullanma İşlemi Başladı

CHP İzmir İl Kongresinde adaylar Utku Gümrükçü ve Deniz Yücel'in anahtar listeleri belli oldu. Çarşaf liste ile gidilen seçimde, delege oy kullanmaya başladı.



CHP İzmir İl Kongresinde, 654 delege oy kullanmak için sandığa gitmeye başladı. Adaylar Utku Gümrükçü ve Deniz Yücel'in de anahtar listeleri belli oldu.



Gümrükçü'nün kurultay delege listesi: Selim Utku Gümrükçü, Mustafa Mazlumoğlu, Rıfat Nalbantoğlu, Ekrem Oran, Mehmet Öncel, Gülay Pekcan, Bedri Serter, Ahmet Sarışın, Mehmet Süne, Hakan Şenoyar, Hürol Taklak, Yeşim Tekoğlu, Melih Tıraş, Gürol Türkmentepe, Ahmet Bahri Yalaz, Perihan Yardımcı, İsmail Yetişkin, Feridun Yılmazlar, Hamdullah Akgül, Cemalettin Alper, Hüseyin Behzat Aydilek, Mehmet Şakir Başak, Leyla Besleyici, Aziz Boğa, Mehmet Ecevit Canbaz, Zübeyde Canpolat, Eşref Çakır, Ertürk Çapın, Bülent Çumçum, Nefise Dalaman, Nahide Demir, Mehmet Doğan, Cevat Durak, Özcan Durmaz, Enver Dündar, Ayşe Ekşioğlu, Aygül Eryılmaz, Oktay Gökdemir, Güler Güngör, Ayşe Gürocak, Buğra Gürsel, Sibel Hür, Hasan Karabağ, Yasemin Karaca, Ahmet Karadağ, Kemal Karataş, Okan Karlıdağ, Ali Rıza Koçer, Ulviye Kökçü, Muhsin Kurt, Salih Küçükbayrak ve Sıtkı Kürüm.



Gümrükçü'nün il yönetim kurulu listesi: Abdullah Güreşen, Adnan Alabay, Keziban Akyavaş, Ali Ekber Yıldırım, Aynur Ataş, Ayten Karadağ, Cem Yıldırım, Deniz Tolga İnci, Ercan Çınarlı, Fikret Vatansever, Görkem Çolak, Halil Eraktuğ, Bünyamin Yolal, Mehmet Kurnaz, Mehmet Emre Morsünbül, Yaşar Sert, Mesut Bozkurt, Mutlu Odabaşı, Neşe Seçkin, Orhan Polat, Ozan Ali İlgazi, Ömer Berk Gönençer, Sedredil Coşkuner, Nevriye Keyik, Şirin Akgül, Volkan Bakallar, Yasemin Menokan Kılıç, Hasibe Şenkul, Yılmaz Yıldız ve Yaşar Yılmaz.



Gümrükçü'nün il disiplin kurulu listesi: Erdal Mansuroğulları, Mahmut Esat Aslan, Naime Bakışlı, Deniz Bektaş, Hacer Bilgüli, Hüseyin Çetin, Şah İsmail Demir, Dursun Demirci ve Ferhat Kurt.



Deniz Yücel'in kurultay delege listesi: Deniz Yücel, Polat Manduz, Gökçe Özbadur, Kasım Özkan, Birsel Öztürk, Ahmet Pala, Dursun Ali Polat, İlknur Poyraz, İsmail Hakkı Şener, Hakan Şenoyar, Kazım Hürol Taklak, Hatice Tatlı, Umut Tekin, Edibe Yılmaz, İsmail Uygun, Sedat Uzunbay, Perihan Yardımcı, Uğur Yıldırım, Kadir Yıldız, İsmail Yıldız, Ali İhsan Yıldız, Feridun Yılmazlar, Kudret Yiğit, Alaattin Yüksel, Aysun Akıncı, Sinan Şamil An, Ufuk Anık, Mehmet Ayçil, Banu Ayhan, Ali Bartu, Cansu Baykara, Günal Biçer, Züleyha Bingöl, Mehmet Birlik, Mehmet Ecevit Canbaz, Merve Çalışkan, Kazım Çam, Nazan Dönmez, Cevat Durak, Özcan Durmaz, Fatoş Elgün, Ali Engin, Aygül Eryılmaz, Lokman Fazla, Mehmet Şahin Fırat ve Bahar Gürsul.



Deniz Yücel'in il yönetim kurulu listesi: Mert Can Malkaç, Kadriye Mutlu, Cüneyt Oğuz, Hasan Ali Oray, Çetin Özdemir, Özge Özdemir Pirepol, Hande Deniz Şentürk, Hacer Taş, Özkan Tice, Leman Tunus, Mehmet Türkbay, Fulya Türkelli, Mert Onur Güzel, Ömer Yener, Derya Aksu, Adnan Alabay, İrfan Can, Sedredil Coşkuner, Ali Yaşar Çalışkan, Birgül Değirmenci, Harun Düşenkalkan, Yaşar Erdoğdu, Ömer Berk Gönençer, Ulaş Gül, Binali Gül, Mehmet Kayhan Günal, Volkan Gürboğa, Özlem Kart, Sevim Köz ve Azmi Kumova.



Deniz Yücel'in il disiplin kurulu listesi: Abdulkadir Özdemir, Mümtaz Rodos, Ahmet Yıldız, Ahmet İlhan Akaltun, Serkan Arda, Erdoğan Atılmış, Celal Balıkçı, Galip Dinçer Cengiz ve Hüseyin Ekin. - İZMİR