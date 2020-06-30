CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
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CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu

CHP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde; internet medyasında çalışan gazetecilere basın kartı verilmesi, gazeteciler için kıdem tazminatına hak kazanma süresinin beş yıldan bir yıla indirilmesi ve zorunlu yayınların aylık süresinin en az 90 dakikadan 45 dakikaya düşürülmesi gibi maddeler yer aldı.

CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
30.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, gazetecilerin çalışma koşullarının ve yayınların içeriklerinin düzenlenmesini öngören iki ayrı kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifleri, internet medyasında çalışan gazetecilere basın kartı, gazeteciler için kıdem tazminatına hak kazanma süresinin beş yıldan bir yıla indirilmesi ve zorunlu yayınların aylık süresinin en az 90 dakikadan en az 45 dakikaya düşürülmesini içerdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) olmak üzere medya alanında faaliyet yürüten meslek örgütlerinin katkı sunduğu her iki kanun teklifi yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarının ve çalışanlarının talepleri doğrultusunda ortaya çıktı.

"İNTERNET MEDYASI ÇALIŞANLARI BASIN KARTINDAN YARARLANSIN"

"Basın İş Yasası" olarak bilinen 'Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifiyle yasadaki "gazeteci" tanımının güncellenmesi talep edildi. Kanun teklifiyle, internet haber sitelerinde çalışan gazetecilerin de kanun kapsamına alınarak başta basın kartı olmak üzere kanundaki tüm haklardan yararlanmaları öngörüldü.

"KIDEM TAZMİNATI KAZANMA HAKKI 1 YILA İNDİRİLSİN"

Gazeteciler için kıdem tazminatına hak kazanma süresinin beş yıldan bir yıla, gazeteci ile işveren arasındaki sözleşmede deneme süresinin 3 aydan iki aya indirilmesini öneren kanun teklifinde bu alandaki diğer düzenleme talepleri şu şekilde sıralandı:

-Gazetecinin ücretinin sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmemesi durumunda gazetecinin ihbar süresini beklemeden sözleşmeyi feshedebilmesi.

-Yaşlılık aylığına hak kazanmak için şart olan yaş dışındaki diğer koşulları doldurması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan durumlarını belgeleyen yazılı istekleri halinde işten ayrılmaları koşuluyla gazeteciye kıdem tazminatının işverence ödenmesi.

-Basın İş Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanması.

"ZORUNLU YAYINLAR AYLIK 45 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLSÜN"

Kılınç'ın, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da değişiklik öngören kanun teklifinde de radyo ve televizyonlarda yayınlanan zorunlu yayınlarla ilgili kapsamlı değişiklikler yer aldı.

İşitsel ve görsel medya kuruluşlarının, yazılı medyanın Basın İlan Kurumu'ndan aldığı resmi ilanlara benzer bir kamu desteği alabilmesini öngören teklifte bu alana ilişkin düzenleme talepleri şu şekilde sıralandı:

-Zorunlu yayınların aylık süresinin en az 90 dakikadan en az 45 dakikaya düşürülmesi.

-Zorunlu yayınların 17.00-22.00 saatleri arasında yayınlanması şartının kaldırılarak 07.00 ila 00.00 saatleri arasında olması kaydıyla yayın kuşakları düzenlemesinin yayıncı kuruluşa bırakılması.

-Zorunlu yayınların ücretsiz olma şartının kaldırılarak TRT dışındaki radyo ve televizyonlarda makul bir ücret karşılığı yapılması.

Manşet

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