CHP İl Başkanının acı günü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı M. Metin Yaşar'ın kayın pederi Murat Karaçay (96) vefat etti.
30.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:00
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı M. Metin Yaşar'ın kayın pederi Murat Karaçay (96) vefat etti.
Bilecik'in tanınmış ailelerinden Karaçay ailesinin büyüğü Murat Karaçay evinde hayatını kaybetti. Rüstem, Destan, merhum Erdoğan Karaçay ve CHP İl Başkanı M. Metin Yaşar'ın eşi Arife Yaşar'ın babaları olan Murat Karaçay'ın cenazesi bugün merkez Kayı Boyu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK
Kaynak: İHA