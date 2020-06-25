CHP İl Başkanı Çankır; Eski Başkan Aksu'yu eleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP İl Başkanı Çankır; Eski Başkan Aksu'yu eleştirdi

CHP Aydın İl başkanı Ali Çankır, yaptığı basın açıklaması ile eski Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu'yu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirerek "Bu işler sosyal medyadan tehditle olmaz. Amacın koltuk ise sana bir koltuk alalım evinde otur dinlen" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Çankır; Eski Başkan Aksu'yu eleştirdi
25.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:34

CHP Aydın İl başkanı Ali Çankır, yaptığı basın açıklaması ile eski Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu'yu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirerek "Bu işler sosyal medyadan tehditle olmaz. Amacın koltuk ise sana bir koltuk alalım evinde otur dinlen" ifadelerini kullandı.

Aydın kentinin dokularında saygı şehrin insanlarında da sevgi olduğunu belirterek açıklamasına başlayan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır açıklamasında "Siyaset arenasında gittiği her partide yüz bulamayan, sırt çevrilen Aksu, Aydın'ı 'Dingonun ahırı' sanmış olacak ki külhanbeyliğine soyunmuş. Mental yetmeyince trollüğe soyunmuş, yazacak bir şey bulamayınca tehtite başvurmuş koltuk meraklısı şahıs. Amacı siyasette koltuk ise o artık olmuyor. Biz sana alalım bir koltuk otur onda dinlen evinde. Öyle bizim Efeler İlçe Başkanımızın açıklamalarına verecek cevap bulamayınca 'Döverim' falan ile olmaz bu iş. Seni sevenler var ve onlara saygımız da var. Lakin bu iş bu yaşta olmaz. Hele bu iş tehtit ile hiç olmaz. Her şeyi büyükler bilmez. Akıl yaşta değil baştadır ve aynı zamanda akıl akıldan da üstündür. Senden üstün olanı senin seviyene çekmeye çalışma. Bırak artık bu kentin yakasını da hizmet yapanları bu işlerle meşgul etme. Efeler İlçe Başkanımızın açıklamalarının sonuna kadar arkasındayım, yanındayım" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü Haber
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler Haber
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı Haber
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu! Zirvede ne İstanbul ne İzmir ne de Ankara var
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu! Zirvede ne İstanbul ne İzmir ne de Ankara var
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
'Maske takın' diye uyaran polise bıçaklı saldırı
"Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Fatih Terim Alper Ulusoy Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Ankara Alişan
Şu an buradasınız: CHP İl Başkanı Çankır; Eski Başkan Aksu'yu eleştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 10:52:43. #1.14#
title