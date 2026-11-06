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Kütahya Şehir Hastanesinde 54 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

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Kütahya Şehir Hastanesinde 54 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde görev yapan 54 personel, öğle yemeğinin ardından rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. İlk değerlendirmelerin ardından tedavi altına alınan personelle ilgili polisin başlattığı inceleme sürüyor.

KÜTAHYA Şehir Hastanesi'nde öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 54 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görev yapan 54 personel, iddiaya göre hastanede yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanenin acil servisine başvuran personel acil serviste yapılan ilk değerlendirmelerin ardından tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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