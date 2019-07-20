CHP heyetinden terör kurbanı kardeşlerin ailesine ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmesinin, meclis tarafından da araştırılması gerektiğini belirterek, bu konuda araştırma önergesi vereceklerini açıkladı.

Özgür Özel, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve bazı milletvekilleriyle, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesini ziyaret etti.

Aileye taziyelerini ileten Özel, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaret ile ailenin acısına ortak olmaya çalıştıklarını belirtti.

Yaşanan olayın vicdanen rahatsız edici olduğunu dile getiren Özel, "Annesinin, babasının, anneannesinin o durumunu görünce insan gerçekten bu teröre, bu topraklarda annelere, ninelere, babalara gözyaşı döktürenlere bir kez daha lanet okuyor. Gerçekten son derece üzüntü verici ve hüzünlü anlar yaşadık." diye konuştu.

Evlatlarını kaybetmiş bir aileye taziye ziyaretinde bulunmanın, kendileri için çok zor olduğunu vurgulayan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Kelimelerin boğazımıza dizildiği, kifayetsiz kaldığı bir günü yaşadık. Bu acının yanında böyle benzer acıların yaşanmaması için yapılması gerekenleri de konuştuk. Hiç değilse Doğu'da, Güneydoğu'da böyle riskli bölgelerde ilkokullarda bu evlatlarımıza patlayıcı maddeler, patlamamış mayınlar ve el bombaları ya da hazırlanarak tuzaklanmış patlayıcılarla ilgili bilgilerin verilmesi, tanımadıkları cisimlere dokunmaması, derhal aileye ya da güvenlik güçlerine haber verilmesi gibi bir bilinçlenme eğitimini aile bizden talep etti."

"Araştırma önergesi vereceğiz"

Milletvekili arkadaşlarıyla olayla ilgili kanun teklifi hazırlayacaklarını bildiren Özel, şunları kaydetti:

"Bunu meclis gündemine getireceğiz. Ayaz ve Nupelda'nın hayatlarını kaybettiği bu olayın meclis ve tüm partiler tarafından da araştırılması gerekiyor. Bu konuda araştırma önergesi vereceğiz. Soru önergelerimiz, konuyu meclis ve ülke gündeminde tutacak. Tekrarını engellemeye yönelik çabalarımız olacak. Tunceli'nin, Ovacık'ın, ailenin ve tüm hemşehrilerin başı sağ olsun. Bundan sonra hiçbir annenin gözyaşı dökmemesini ve böyle acıları hiçbir ailenin yaşamamasını temenni ediyoruz."

Ziyarete, CHP'li milletvekilleri Polat Şaroğlu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Mansur, Burhanettin Bulut, Murat Emir ve Tahsin Tarhan ile CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ve Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan da katıldı.

Kaynak: AA