CHP heyeti, DSP ve Vatan Partisi heyeti ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerdeki bayramlaşma etkinlikleri video konferans yoluyla yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerdeki bayramlaşma etkinlikleri video konferans yoluyla yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar ile Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'den oluşan heyet, DSP ve Vatan Partisi heyetleri ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Partililer, gelecek yıl salgından ve yaşanan tüm sorunlardan arınmış şekilde yüz yüze bayramlaşma temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı