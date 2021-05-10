AFYONKARAHİSAR - CHP Güney beldesindeki seçimde Faruk Özkan'ı aday gösterdi
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AFYONKARAHİSAR - CHP Güney beldesindeki seçimde Faruk Özkan'ı aday gösterdi

Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, 6 Haziran'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılacak belediye başkanlığı seçiminde adaylarının Faruk Özkan olduğunu açıkladı.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, 6 Haziran'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılacak belediye başkanlığı seçiminde adaylarının Faruk Özkan olduğunu açıkladı.

Görgöz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2012 yılında işçileri Bakanlığı'nın kararı ile 47 beldenin köy ve mahalleye dönüştürüldüğünü, bunlardan birinin de Sinanpaşa'nın güney beldesi olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da 18 ilçe ile birlikte 49 seçim bölgesinin olduğunu belirterek, güney beldesi ile 50 olduğunu dile getiren Görgöz, şöyle konuştu:

"6 Haziran'da yapılacak olan belediye başkanlığı seçiminde Faruk Özkan'ı aday olarak gösteriyoruz. Türkiye'nin diğer belediyelerinde olduğu gibi Güney Beldesi'nde de derman belediyeciliğini göstereceğiz. Faruk Özkan'ın da bunu başaracağını düşünüyoruz."

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da "Güney beldesi halkı yılmadan yargı kararı ile belde statüsünü tekrar kazandı. Şimdi de belediye başkanlarının seçmek için seçime gidiyorlar. Bizim de adayımız Faruk Özkan'dır. Benim Güneylilerden isteğim, bugüne kadar yanlarında durmayanlara sandıkta gereken cevabı vermeleridir. Adayımız Özkan'a inanıyoruz. Onun derman belediyeciliğini en iyi şekilde göstereceğini biliyoruz." dedi.

CHP Güney Beldesi Belediye Başkan Adayı Faruk Özkan ise Güney'in sorunlarını bildiğini belirterek, 7 yıllık sürede geri kaldığını görerek aday olduğunu dile getirdi.

Toplantıya, Görgöz ve Köksal'ın yanı sıra CHP merkez İlçe Başkanı Ömer Akyıldız ve partililer katıldı.

AFYONKARAHİSAR - CHP Güney beldesindeki seçimde Faruk Özkan'ı aday gösterdi
AFYONKARAHİSAR - CHP Güney beldesindeki seçimde Faruk Özkan'ı aday gösterdi
AFYONKARAHİSAR - CHP Güney beldesindeki seçimde Faruk Özkan'ı aday gösterdi
AFYONKARAHİSAR - CHP Güney beldesindeki seçimde Faruk Özkan'ı aday gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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