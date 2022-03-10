CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "En kısa zamanda bu ucube sistem gidecek. Doktorlarımız, sanayicilerimiz ve gençlerimiz Türkiye için üretecek ve Türkiye'de kalacaklar." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'nin ekonomik olarak çöküşüne neden olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin yabancılar için ucuz, vatandaşları için ise pahalı bir ülke haline geldiğini belirten Özkoç, "Bulgaristan'dan gelip bavulları dolduruyorlar. Bizler için her şey ateş pahası. Körfez'den gelip arsa kapatıyorlar. Türkiye'de insanlar 'arsa alıp ev yapacağım' hayalini artık kaybetmiştir." diye konuştu.

İnsanların yoksullaştığını, çaresiz kaldığını, onlara "Beğenmiyorsan git" denildiğini ifade eden Özkoç, "Parası olan yabancılara da 'Gel. Türkiye'de toprak satın al, her şeyi satın al, mülk al hatta vatandaşlık al' diyor. Savaşarak kazandığımız bu topraklarda artık Tayyip Erdoğan 'Siz çıkın, yabancılar gelsin, buralardan toprak alsın, vatandaş olsun' diyor. Bizleri burada görmek istemiyor." görüşünü savundu.

Engin Özkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'ye yoksulluk ve şiddetten başka hiçbir şey kazandırmadığını iddia etti.

Şoförlerin, doktorların, çiftçilerin, işçilerin, sanayicilerin isyanda olduğunu söyleyen Özkoç, "Herkes sesini yükseltmeye çalışıyor. Herkes 'Artık yetti' demek istiyor. 'Bu ülke bizim ülkemiz biz niye gidelim, siz iktidardan gidin' diyorlar." ifadesini kullandı.

Doktorları ülkeden gitmeye zorlayan sisteme karşı milletçe dimdik durulması gerektiğini dile getiren Özkoç, "O doktorlar, kolay yoldan para kazanmayı seçmemişler, yıllarını vererek okumuşlar. Hiçbir yere gitmeyecekler. En kısa zamanda bu ucube sistem gidecek. Doktorlarımız, sanayicilerimiz ve gençlerimiz Türkiye için üretecek ve Türkiye'de kalacaklar. Türkiye vatandaşı olmaktan gurur duyacaklar. Bunu daha önce başardık. Eğer ülkeden birisinin gitmesi gerekiyorsa, bu ülkenin yüzünü kızartan, itibarsız hale getiren Erdoğan isterse aya gitsin, isterse bu ülkeden çıksın, nereye istiyorsa oraya gitsin. Ama bu ülkenin vatandaşları bu ülkede gururla yaşamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Neden kendi çiftçilerimizi fakir hale getiriyoruz"

TÜİK'in, "aşağıya çektiği rakamlara rağmen işsizliği gizleyemediğini" savunan Özkoç, Türk çiftçisinin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Rusya'dan gelen gemilerdeki ayçiçeği yağının Türkiye'nin 6 günlük tüketimine denk geldiğini dile getirerek, "Neden mazot fiyatını yarıya indirip, gübreden vergi almayıp, ata tohumu yetiştirip kendi tarımımızı güçlendirmiyoruz? Neden başka ülkelerin çiftçilerini zenginleştiriyor, kendi çiftçilerimizi fakir hale getiriyoruz? Çünkü Saray bundan rant elde ediyor. Onlar zenginleştikçe halkımız yoksullaşıyor. Tekrar adalet sistemini inşa ederek bu yoksullukla baş edebiliriz." sözlerini sarf etti.

Engin Özkoç, bir soru üzerine, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında geri çekildiğini anımsatarak, paranın alım gücünü artırmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Özkoç, "Öncelikle, doktorlara 'Gidin buradan' diyen Erdoğan, doktorlardan özür dilemelidir. Sağlık çalışanları ve diğer çalışanlar için bu ucube sistemin yapacağı bir şey kalmamıştır." diye konuştu.