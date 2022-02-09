CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Enerjide öngörülebilir, planlı, kesintisiz bir politikaya ihtiyaç var." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elektrik faturalarına ilişkin bir düzenlemenin yapılacağını açıkladıklarını anımsattı.

Yapılacak düzenleme ile kullanılan kilovat saat kotasının 230'a çıkarılacağını belirten Özel, "Burada yapılacak olan düzenlemenin yaraya merhem olmayacağını hepimiz bilelim." ifadesini kullandı.

Elektrik faturalarındaki artışı vatandaşın taşıyamayacağını söyleyen Özel, elektriğin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarının sürdürülebilir olması için faturaların da ödenebilir bir sınırda olması gerektiğini dile getirdi.

"Bu tarifelerin derhal 2021 yılı tarifelerine döndürülmesi gerekmektedir." diyen Özel, elektrik faturalarıyla ilgili bir sosyal tarife önerdiklerini ve önermeye de devam edeceklerini belirtti.

Yılbaşında sanayi elektriğine, ticari elektriğe, tarımsal sulamaya zam geldiğini anımsatan Özel, esnaf ve tarımla geçinen vatandaşlar açısından bu zamların karşılanabilir olmadığını, revize edilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların canı yandığı için yapılan zammı protesto ettiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Bakan Isparta ile helalleşme telaşında. Dönüyor, dönüyor 'hakkınızı helal edin' diyor. Enerjide öngörülebilir, planlı, kesintisiz bir politikaya ihtiyaç var. Sadi Bilgiç çıkmış 'İstanbul'da yaşananın rövanşı Isparta üzerinden alınmaya çalışılıyor.' diyor. Isparta'daki kendi kusurlarını örtmek için İstanbul'la ilgili gerçek dışı ifadeler söylüyor. Eğer İstanbul'a azıcık kar yağdıysa o zaman İstanbul Havalimanının kargo bölümünün çatısı neden çöktü? Kuzey Marmara Otoyolu saatlerce, günlerce neden kapalı kaldı? Niçin orada bulunanların geçiş ücretleri iade ediliyor? Sayın Sadi Bilgiç çabaladıkça batmaktadır. Isparta'daki rezalet için helallikten önce net bir özür dilenmesi gerekmektedir."

"Elektrik faturalarının sebebi özelleştirmeler ve özel şirketlerdir"

Özel, CHP'nin elektriğin özelleştirilmesini eleştirdiğini belirterek, "Bugün fahiş elektrik faturalarının sebebi de kesintilerinin sebebi de beceriksizce yönetim, düşünmeden, peşkeş çekme mantığıyla yapılmış, denetim alanı boşaltılmış özelleştirmeler ve özel şirketlerdir." görüşünü savundu.

Sayıştay'ın 2019 raporuna göre, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) denetlemeler sonucunda enerji şirketlerine 3,8 milyar lira ceza kestiğini, bu cezaların yüzde 96'sının tahsil edilmediğini dile getiren Özel, "3,8 milyar lira ceza kesiliyor ama iktidarın kayırdığı şirketlerden bu paranın 3,6 milyarı hiç tahsil edilmemiş. 2020 Sayıştay raporuna göre, TEDAŞ'ın olan yerlerden bu şirketler 201 milyon lira gelir elde etmiş, parayı cebine koymuş. Sayıştay, 'bu para TEDAŞ'ın hakkı, niye özel şirkette duruyor?' diyor. Ses yok. Bu paraların, bu cezaların tahsil edilmesi lazım ve bunun vatandaşın lehine kullanılması lazım." dedi.

Enflasyon farkının temmuz ayında maaşlara yansıtılmasına da değinen Özel, "Buradan bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Haftaya Meclis nihayet çalışmaya başladığında ilk işimiz enflasyon farklarının her ay otomatik olarak maaşlara yansıtılması olmalıdır. 'Temmuza kadar bekle' kabul edilebilecek bir yaklaşım değildir." ifadelerini kullandı.

"Faizi emir-komuta zinciri içinde düşürdüler"

CHP Grup Başkanvekili Özel, ocak ayı sonu itibariyle Türkiye'nin dış ticaret açığının 10,4 milyar dolar olduğuna işaret ederek, "Bu açık Cumhuriyet tarihinin en yüksek açığı. Faizi istikrarlı şekilde, emir-komuta zinciri içinde düşürdüler. Bakın enflasyon ne olmuş? Hani faiz sebep, enflasyon sonuçtu? O zaman faiz düşünce enflasyonun da düşmesi gerekirdi. Düşmüş mü, çıkmış mı? Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği yapıldığında enflasyon bildiğini okumaktadır." diye konuştu.