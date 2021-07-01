CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, balıkçılarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da balıkçılarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da balıkçılarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Tütün İskelesi'ndeki Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni'ne katıldı.

Kıyı şeridinde çalışma yapacak CHP gemisini buradan uğurlayan Kılıçdaroğlu, denize çiçek bıraktı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Artvin'in Hopa ilçesinden başlayıp Hatay'ın Samandağ ilçesine kadar deniz kıyı şeridinin gezileceğini, balıkçılarla sorunlarının görüşüleceğini, her bölgenin kendini özgü sorunlarının ayrı ayrı raporlanacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin olağanüstü bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Ayrıca kendi kara sınırları içinde Marmara Denizi gibi olağanüstü bir denize sahip. Oradaki sorunları hep beraber görüyorsunuz, müsilajın yarattığı tahribatın hepimize endişe yarattığını hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz zaten." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Balıkçılarımızın sorunları var. O sorunları gündeme getirmek, ayrıca milletvekillerimizin tek tek gidip balıkçılarımızla görüşmeleri, onların sorunlarını saplamaları, raporlaştırmaları bizim açımızdan son derece önemli ve değerli." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaları yürütecek başta milletvekilleri olmak üzere, ekipteki herkese teşekkür eden Kılıçdaroğlu, çalışmalara Samsun'dan başlamanın özel bir öneminin bulunduğunu anlattı.

Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir kent olan Samsun'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek "Sorunları saptama konusunda böyle bir çabanın ilk adımlarının Samsun'dan atılması da bizim için son derece değerli." diye konuştu.

Daha sonra Kılıçdaroğlu, bir balıkçı teknesinde balıkçılarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı