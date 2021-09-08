CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin yeni İstanbul il binasının açılışında konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin yeni İstanbul il binasının açılışında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin yeni İstanbul il binasının açılışında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin var olan bütün sorunlarına talibiz. Bizim üstlendiğimiz görev tarihsel bir görevdir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin var olan bütün sorunlarına talibiz. Bizim üstlendiğimiz görev tarihsel bir görevdir" dedi.

CHP'nin Sarıyer Huzur Mahallesi'ndeki yeni İstanbul il binası törenle açıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son kurultayda 5 temel sorundan söz ettiğini ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunları çözmek için de güçlü bir irade ve halkın desteğine ihtiyacımız var. Binalar güzel olabilir, ben bazen yeni bina alındığında yol arkadaşlarıma şunu söylerim; 'Bina güzel ama sakın içeride fazla oturmayın, bizim görevimiz dışarıda.' Hangi partiden olursa olsun her vatandaşımın benim başımın üstünde yeri var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, zaman zaman partilerinin kapatıldığını ancak yine de CHP'nin köklü bir parti olduğunu, 2023'te 100 yılı tamamlayacaklarını kaydetti.

Yeni bir binaya sahip olmanın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama bir binaya sahip olmanın çok ötesinde yaşadığı ülkeye sahip olmak çok daha değerlidir. Biz yaşadığımız ülkeye de sahip çıkacağız. Bizim bireysel talebimiz olamaz. Bu ülkenin var olan bütün sorunlarına talibiz. Bizim üstlendiğimiz görev tarihsel bir görevdir. Bu görevi üstlenen kişiler sıradan insanlar değildir. CHP'li olmak sıradan bir partili olmanın çok ötesindedir."

Açılış törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Tanju Özcan Mustafa Destici Sultan Alparslan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Cem Yılmaz Düm Tek Tek
Spor Umut Meraş Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin yeni İstanbul il binasının açılışında konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.09.2021 18:54:35. #1.13#

title