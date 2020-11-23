CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşması

23.11.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:07
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerle görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki ayrı videokonferans toplantısı gerçekleştirdi. İlk olarak 19 farklı ilde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra da "Atanamayan Öğretmenler" ile buluştu. Sorun ve talepleri dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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