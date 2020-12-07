İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday
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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday

07.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı adaylık sinyali vermesiyle ilgili İYİ Partili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çıray, "Konuşmanın coşkusuna baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu bu defa Cumhurbaşkanı adayı" yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu. Konuşmasının büyük bir bölümünde iktidarı eleştiren CHP lideri, Kendisine "Aday ol" diyen AK Parti milletvekillerine, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi, CHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU BU DEFA CUMHURBAŞKANI ADAYI"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını Twitter'dan paylaştığı bir mesajla değerlendirdi. Çıray, "Bütçe konuşmasının satır aralarına... Ve konuşmanın coşkusuna baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında adaylık sinyali vermesine İYİ Partili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından açıkl

GÜRSEL TEKİN "ADAYIMIZ HAZIR DEMİŞTİ

Geçen günlerde CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, "CHP'nin adayı olmaz olur mu, elbette CHP'nin cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz. Yoksa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun" demişti.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday

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