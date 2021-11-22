CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Amacımız KKTC'deki belediyelere katkıda bulunmak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaretlerinin Türkiye'deki seçimle ilgisi olmadığını belirterek, "Amacımız KKTC'deki belediyelere katkıda bulunmak. Bu çok önceden de başlamış bir proje, yani seçimlere yönelik bir proje değil" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, başkanlığını yaptığı CHP heyetinin KKTC ziyaretine ilişkin başkent Lefkoşa'daki Gönyeli'de yer alan Concorde Otel'de basın toplantısı düzenledi. CHP'li 6 büyükşehir belediye başkanının da yer aldığı basın toplantısında konuşan Torun, Kıbrıs davasının milli dava olduğunu, KKTC ile ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini ve ziyaret amaçlarının belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak, sorunların çözümüne yönelik iş birlikleri kurulması olduğunu kaydetti. KKTC'ye uygulanan ambargoların kaldırıldığı, özgür, bağımsız ve tanınan bir devlet olmasının en temel arzuları olduğunu kaydeden Torun, "KKTC'nin hak ve varlığını koruyacak, uluslararası zeminde kabul görecek bir çözümü daima savunduk" ifadelerini kullandı.

"Amacımız KKTC'deki belediyelere katkıda bulunmak"

KKTC'ye yönelik ziyaretlerinin amacının Türkiye'deki seçimlerle ilgilisinin bulunup bulunmadığı sorusu üzerine Torun, bu gibi temasları Türki Cumhuriyetlerle de yaptıklarını, amaçlarının ortak projeler üretmek olduğunu ifade etti. Torun, "Amacımız KKTC'deki belediyelere katkıda bulunmak. Sayın genel başkanımızın talimatlarıyla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Kaldı ki biz bu toplantıları sadece KKTC'de yapmıyoruz, Balkanlar'da da yapıyoruz, Türki Cumhuriyetler'de de yapıyoruz. Bizim buna yönelik oralarda da masalarımız var. Amacımız elbette ki KKTC'de belediyelerin, büyükşehir belediyelerimizin tecrübelerinden, birikimlerinden, deneyimlerinden onları da faydalandırmak, ortaklaşa projeler yapmak, buradaki yaşam kalitesini yükseltmek. Temel amacımız bu. Bu çok önceden de başlamış bir proje, yani seçimlere yönelik bir proje değil. Önceden planlanmış ve tamamen KKTC'ye ve belediyelerine katkıda bulunmak, destek olmak amaçlı" dedi.

Milli dava denildiğinde ne anlaşılması gerektiğinin sorulması üzerine ise Torun, Kıbrıs Türkü ile çok güçlü bağların bulunduğunu, kendilerini hiçbir zaman Kıbrıs Türklerinden ayrı düşünmediklerini söyledi.

"KONUNUN MUHATAPLARI BİR ARAYA GELİR, KIBRIS HALKI İÇİN EN İDEAL ÇÖZÜMÜ ÜRETİR"

Kıbrıs konusuna AK Parti'nin baktığı gözle bakmadıklarını belirten Torun, federal temelde çözüm konusunda CHP'nin tavrının ne olduğu sorusu üzerine, "Konunun muhatapları bir araya gelir durumu değerlendirir. Şu anda buraya katkıda bulunmaya geldik. Konunun muhatapları bir araya gelir, ada için en uygun çözümü, Kıbrıs halkı için en ideal çözümü üretir" ifadelerini kullandı.

"HİDROKARBON KAYNAKLARININ PAYLAŞIMI KONUSUNDA KAPSAMLI ÇALIŞMA HAZIR"

Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları için adil bir bölüşüm istediklerini belirten Torun, "Bu konuda çok kapsamlı bir çalışma partimiz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi. Torun, Kıbrıs Türk halkının haklarından asla vazgeçmeden yanlarında olacaklarının da altını çizdi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)