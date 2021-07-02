CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve Belediye Başkanı Oktay esnaflarla görüştü
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve Belediye Başkanı Oktay esnaflarla görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve Belediye Başkanı Oktay esnaflarla görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte çarşı esnafını gezdi, sorunlarını dinledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte çarşı esnafını gezdi, sorunlarını dinledi.

Kumlubük'ün mutlak koruma alanından çıkarılması nedeniyle basın açıklaması yapmak üzere Marmaris'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte esnafı ziyaret etti. PM Üyesi Gizem Sayar Özcan, Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı da ziyarete katıldı. Kapalıçarşı ve Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştiren heyet esnaflarla görüşerek sorunlarını dinledi. CHP'li belediyelerin pandemi sürecinde esnafın ve zorda kalan vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Öztunç, "CHP'li belediyeler halkçı belediye anlayışı ile çalışmaya, üretmeye ve halkın yanında olmaya devam edecek" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da pandemi döneminde küçük esnafa, çiftçilere, müzisyenlere ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara imkanları ölçüsünde destek sunduklarını söyledi. Oktay, "Elimizden geldiğince sıkıntısı olan, daha düşen her vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve Belediye Başkanı Oktay esnaflarla görüştü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve Belediye Başkanı Oktay esnaflarla görüştü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve Belediye Başkanı Oktay esnaflarla görüştü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve Belediye Başkanı Oktay esnaflarla görüştü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve Belediye Başkanı Oktay esnaflarla görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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