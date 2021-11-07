CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Gençosman Killik seçildi - Haberler
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Gençosman Killik seçildi

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Gençosman Killik seçildi

CHP Gençlik Kollarının 16. Olağan Genel Kurultayı'nda Gençlik Kolları Genel Başkanlığına 383 oy alan Gençosman Killik seçildi.

CHP Gençlik Kollarının 16. Olağan Genel Kurultayı'nda Gençlik Kolları Genel Başkanlığına 383 oy alan Gençosman Killik seçildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurultayın Divan Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde 2 saat süren oy verme işleminden sonra sayıma geçildi.

414 delegenin oy kullandığı kurultayda, 383 oy alan Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına seçildi.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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