CHP İl Başkanı Melih Meriç, metropol ilçeler Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

CHP Gaziantep İlçe adaylarını açıkladı. Şahinbey ilçesine Dr. Sezgin Sönmez, Şehitkamil İlçesine Nesrin Tuncel ve Oğuzeli ilçesine ise, Mustafa Dinçkan oldu.

CHP İl Başkanı Melih Meriç, Genel Merkez'de yapılan görüşmelerin ardından Gaziantep adaylarını kamuoyu ile paylaştı. Uzun değerlendirmelerin ardından, partiyi en iyi şekilde temsil edecek adayları belirlemeye çalıştıklarını belirten Meriç,"Çok sayıda adayımız arasında, tercih yapmakta gerçekten çok zorlandık. Sonuçta her adayımız, partimize büyük katkı sağlayacak, partimizi en iyi şekilde temsil edecek yeterlilikleri sahip. Ancak birer aday belirlememiz gerekiyordu. Bu süreci de tamamlamış olduk" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA