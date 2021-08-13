CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı

CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in tanınmış ailelerinden Dindar ailesinin büyüğü, CHP Bilecik eski il başkanlarından Ali Osman Dindar son yolcuğuna uğurlandı.

Bilecik'in tanınmış ailelerinden Dindar ailesinin büyüğü, CHP Bilecik eski il başkanlarından Ali Osman Dindar son yolcuğuna uğurlandı.

1993-1994 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevini yürüten, hayırseverliği ile tanınan Ali Osman Dindar (70), yakalandığı amansız hastalığa dün yenik düşmüştü. Dindar'ın cenazesi bugün Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Cami'd cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, cenaze sonrası Ali Osman Dindar'ın yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Önceki dönem CHP Bilecik İl Başkanı Ali Osman Dindar'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ali Osman Dindar'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - BİLECİK

CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı
CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Muslera Merve Çoban Hakan Reçber Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:12:23. #1.14#

title