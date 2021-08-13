CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Bilecik'in tanınmış ailelerinden Dindar ailesinin büyüğü, CHP Bilecik eski il başkanlarından Ali Osman Dindar son yolcuğuna uğurlandı.
Bilecik'in tanınmış ailelerinden Dindar ailesinin büyüğü, CHP Bilecik eski il başkanlarından Ali Osman Dindar son yolcuğuna uğurlandı.
1993-1994 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevini yürüten, hayırseverliği ile tanınan Ali Osman Dindar (70), yakalandığı amansız hastalığa dün yenik düşmüştü. Dindar'ın cenazesi bugün Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Cami'd cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, cenaze sonrası Ali Osman Dindar'ın yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Önceki dönem CHP Bilecik İl Başkanı Ali Osman Dindar'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ali Osman Dindar'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı