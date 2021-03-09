- CHP'den kadınların eşit temsiliyetine ilişkin teklif
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- CHP'den kadınların eşit temsiliyetine ilişkin teklif

09.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:53

- CHP'den kadınların eşit temsiliyetine ilişkin teklif CHP İzmir milletvekili Selin Sayek Böke: "Toplumun tümünün eşit ve özgür bireyler olarak hayata ortak olacağı geleceğin teminatı ancak bugünden ortaklaşarak mümkün olabilir"ANKARA – CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Toplumun...

- CHP'den kadınların eşit temsiliyetine ilişkin teklif

CHP İzmir milletvekili Selin Sayek Böke:

"Toplumun tümünün eşit ve özgür bireyler olarak hayata ortak olacağı geleceğin teminatı ancak bugünden ortaklaşarak mümkün olabilir"

ANKARA – CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Toplumun tümünün eşit ve özgür bireyler olarak hayata ortak olacağı geleceğin teminatı ancak bugünden ortaklaşarak mümkün olabilir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve CHP kadın milletvekilleri TBMM'de açıklama yaptı. Böke, toplumsal cinsiyet eşitliği çağdaş ve demokratik bir toplumun en belirleyicisi ve temel insan hakkı olduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siyasette kadınların eşit temsilini sağlayacak kanun teklifimizi hep birlikte sunduk. Toplumun tümünün eşit ve özgür bireyler olarak hayata ortak olacağı geleceğin teminatı ancak bugünden ortaklaşarak mümkün olabilir. Biz kanun teklifi ortak anlayışla hazırlandı. Kanun teklifi hazırlama sürecinde kadın milletvekilleri, kadın kollarının dahil olduğu katılımcı bir süreç ama en önemlisi dört yüze yakın kadın örgütü ve konunun uzmanı akademisyenlerin görüşleri hazırlanarak kanun teklifi hazırlandı" dedi.

Kadın ve erkek adayların yüzde 50 oranlarında temsil edilmesini amaçladıklarını söyleyen Böke, toplumsal eşit temsiliyeti sağlayacaklarını ifade etti. Böke, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tatil olmasına ilişkin teklif verdiklerini sözlerine ekledi.

- CHP'den kadınların eşit temsiliyetine ilişkin teklif
- CHP'den kadınların eşit temsiliyetine ilişkin teklif
- CHP'den kadınların eşit temsiliyetine ilişkin teklif
- CHP'den kadınların eşit temsiliyetine ilişkin teklif

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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