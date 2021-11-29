CHP'de 'Tanju Özcan' ve 'Alim Karaca' kararı ertelendi - Haberler
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CHP'de 'Tanju Özcan' ve 'Alim Karaca' kararı ertelendi

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika
CHP'de 'Tanju Özcan' ve 'Alim Karaca' kararı ertelendi

CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararı, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak'a erteledi.

BOLU (DHA) - CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararı, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak'a erteledi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi. CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplandı. 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edildi. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak 2022 tarihine ertelendi.


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Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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