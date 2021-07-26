CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ideolojisini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
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CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ideolojisini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mülteci çatlağı yaşanıyor. "Mültecilerden 10 kat yüksek bedelli su faturası almayı planlıyoruz" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan tepki geldi. Bekaroğlu, "CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, mültecilerden 10 kat yüksek bedelle su faturası almayı planladıklarını açıklayan partisinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özcan bugün yaptığı açıklamada konuyu belediye meclisine taşıyacaklarını belirterek, "Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI

CHP'li Özcan'ın açıklamaları sosyal medyada tepkiye neden oldu. Başta HDP olmak üzere çeşitli partiler ve parti temsilcileri, Özcan'ın açıklamalarını talihsiz olarak nitelendirdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Özcan'a bir tepki de parti içerisinden geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Özcan'ın açıklamasının yanlış olduğunu dile getirdi.

"CHP'NİN İLKELERİYLE BAĞDAŞMAZ"

Özcan'ın açıklamalarının CHP ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" dedi.

CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ideolojisini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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